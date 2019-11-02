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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
02.11.2019 - 22:49, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ve Cemre'nin düğünlerine gelen sürpriz kişi kim?

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Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cenk ve Cemre'nin düğünlerine gelen sürpriz kişi kim?

Her hafta izleyenleri ekran başına kilitleyen sevilen dizi Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamı yayınlanacak olan dizinin 17. bölüm fragmanında, Cenk ve Cemre'nin düğün sahnesi damga vurdu. Fragmanda düğüne gelen sürpriz kişi herkesi şoke etti. Peki, Cenk ve Cemre'nin düğünlerine gelen sürpriz kişi kim? Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, 4 Ekim Pazartesi akşamı 17. bölümü ile sevenleriyle buluşacak. Zalim İstanbul'da bu hafta Ceren'e yapılan babalık testinin sonucu belli olacak. Civan'ın ise Cenk'e silah çekmesi yeni bölüme damga vuracak. Testin sonucunun herkesi felakete sürükleyeceğini düşünen Cenk ne kadar çabalasa da önlem alamaz. İşte, Zalim İstanbul'un 17. bölüm fragmanları ve kısa özeti.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul 17. Bölüm Fragmanı yayında! Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonucu belli oluyor!

Seher, Ceren'in odasına girer fakat Ceren'i bulamaz. Cenk'in yaptığı plan doğrultusunda ikisi birden ortadan kaybolmuştur. Babalık testinin sonucunun herkes için bir felakete dönüşebileceğini bilen Cenk önlem almaya çalışmıştır. Fakat Cenk'in yaptığı plan işe yaramaz. Gerçekler artık ortadadır. Agah, testin sonucunu öğrenir. Agah ile birlikte tüm ev halkı da öğrenir. Ortalık karışır. Şeniz ise yolun sonuna geldiğini düşünür.

Tüm bunlar yaşanırken Cenk ve Ceren köşke gelir. Olayı öğrenen Civan öfkeden deliye döner ve silahını Cenk'e doğrultur. Civan ne yapacak?

Nedim iyileşmeye başlar. Özellikle Cenk ve Cemre'nin evlendiğini öğrendikten sonra iyileşmek için daha fazla çaba sarf eder. Nedim'in kaldığı bakım evine giden Cemre, Nedim'i kitap okurken görür. Duygularına hakim olamaz.

Cenk ise Ceren ile olan durumu için bir hesaplaşma yaşar. Cemre'ye aşık olmasıyla hayatının bütün seyri değişmiştir.

Cenk ve Cemre için bir düğün organize edilir. Fakat bu düğüne öyle bir konuk gelir ki herkes şaşkına döner! Bu kişi kim?

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