Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ın Cemre için yaptığı plan ne?
Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak olan 16. bölümünde Ceren'in bebeğine yapılan babalık testi herkesi sıkıntılı bir durumun içine sokacak. Agah'ın Cemre konusunda ise bazı planları devreye girecek. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanları...
Sevilen dizi Zalim İstanbul, 28 Ekim Pazartesi akşamı 16. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Her bölümde heyecanın tavan yaptığı dizide, bu hafta Karaçay Köşkü Ceren'in bebeğine yapılacak olan DNA testi ile çalkalanacak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yaşanacaklara dair bilgiler.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Ceren'in bebeğine yapılan babalık testi herkesi sıkıntılı bir durumun içine sokar. Özellikle de Cenk başına geleceklerden dolayı tedirgindir. Seher ve Agah'ın içi huzursuzdur. İkisi de içten içe çıkacak sonucu tahmin etmelerine rağmen itiraf etmek istemezler.
Nedim'in sağlığı gün geçtikçe ilerleme kaydeder. Uygulanan tedavide Nedim'in hayatına etki eden insanların fotoğrafları gösterilir. Nedim'in bu fotoğraflara verdiği tepkiler Karaçay Köşkü için dönüm noktası olacaktır. Öte yandan Cemre ve Agah bir yüzleşme yaşar.
Nedim'i görmek isteyen bir kişi vardır. Bu Nedim'i şaşırtır. Nedim'i görmeye gelen kişi kim?
Agah, ev halkına Nedim'i Londra'ya yolladığını söyler. Bu herkes için şaşırtıcıdır. Özellikle de Cemre, Nedim için katlandığı her şeyin boşa gittiğini düşünür.
Diğer taraftan Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonuçları beklenmektedir. Cenk artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü için bir kaçış planı yapar. Ceren de bu plana dahil olacaktır. Ve bu durum Şeniz tarafından hiç hoş karşılanmaz.
Agah'ın Cemre konusunda bazı planları vardır. Cemre hiç beklemediği bir anda Agah'ı karşısında bulur.
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