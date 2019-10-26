Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ın Cemre için yaptığı plan ne?

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriZalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ın Cemre için yaptığı plan ne?
GeriTelevizyon Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ın Cemre için yaptığı plan ne?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
26.10.2019 - 20:23, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ın Cemre için yaptığı plan ne?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Agah'ın Cemre için yaptığı plan ne?

Kanal D ekranlarında izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanacak olan 16. bölümünde Ceren'in bebeğine yapılan babalık testi herkesi sıkıntılı bir durumun içine sokacak. Agah'ın Cemre konusunda ise bazı planları devreye girecek. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 16. bölüm fragmanları...

Sevilen dizi Zalim İstanbul, 28 Ekim Pazartesi akşamı 16. bölümü ile seyirci karşısına çıkacak. Her bölümde heyecanın tavan yaptığı dizide, bu hafta Karaçay Köşkü Ceren'in bebeğine yapılacak olan DNA testi ile çalkalanacak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yaşanacaklara dair bilgiler.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Ceren'in bebeğine yapılan babalık testi herkesi sıkıntılı bir durumun içine sokar. Özellikle de Cenk başına geleceklerden dolayı tedirgindir. Seher ve Agah'ın içi huzursuzdur. İkisi de içten içe çıkacak sonucu tahmin etmelerine rağmen itiraf etmek istemezler.

Nedim'in sağlığı gün geçtikçe ilerleme kaydeder. Uygulanan tedavide Nedim'in hayatına etki eden insanların fotoğrafları gösterilir. Nedim'in bu fotoğraflara verdiği tepkiler Karaçay Köşkü için dönüm noktası olacaktır. Öte yandan Cemre ve Agah bir yüzleşme yaşar.

Nedim'i görmek isteyen bir kişi vardır. Bu Nedim'i şaşırtır. Nedim'i görmeye gelen kişi kim?
Agah, ev halkına Nedim'i Londra'ya yolladığını söyler. Bu herkes için şaşırtıcıdır. Özellikle de Cemre, Nedim için katlandığı her şeyin boşa gittiğini düşünür.

Diğer taraftan Ceren'in bebeği için yapılan babalık testinin sonuçları beklenmektedir. Cenk artık yolun sonuna geldiğini düşündüğü için bir kaçış planı yapar. Ceren de bu plana dahil olacaktır. Ve bu durum Şeniz tarafından hiç hoş karşılanmaz.

Agah'ın Cemre konusunda bazı planları vardır. Cemre hiç beklemediği bir anda Agah'ı karşısında bulur.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle