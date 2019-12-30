Zalim İstanbul'un son bölümünde neler oldu? Zalim İstanbul 26. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven'in rol aldığı Zalim İstanbul, 30 Aralık Pazartesi akşamı son bölümü ile yayınlandı. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde Ceren'in Nedim'i zehirleyip zehirlemediği merak konusu oldu. Heyecanın arttığı bölüm sonrası izleyenler Zalim İstanbul'da haftaya neler olacağını sorguluyor. Peki, Zalim istanbul'da haftaya neler olacak? İşte, yeni bölümle ilgili detaylar.

Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cenk ve Cemre'nin sahte evliliği köşktekiler tarafından öğrenilir. Agah, duydukları karşısında çılgına döner zira Nedim için yapılmış olan bu evliliği aklı almamaktadır. Nedim, Cemre'ye olan öfkesi sebebiyle seçimini yapmış ve Ceren ile olan evliliğini sürdürme kararı almıştır. Cenk ise Cemre'ye duyduğu aştan bir an bile şüphe etmez yaşanan tüm tatsız olaylara rağmen bu durumu sevdiği kadın ile paylaşır.

Öte yandan Şeniz, Ceren'in tuzağına düşer. Ceren intikam ateşiyle yanmaktadır. Şeniz'den öcünü almaya kararlıdır.

Cemre artık Nedim karşısında ne yapacağını bilemediği için rest çeker. Evlilik sahte bile olsa Cenk eğer yüzüğü ona geri takarsa evliliğin gerçek olacağını söyler. Cemre'nin bu resti Nedim'in fikrinin değişmesine sebep olacak mı?