Zalim İstanbul'un son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte 18. bölümde yaşananlar
Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan ve her hafta seyredenleri televizyon başına kilitleyen Zalim İstanbul, pazartesi akşamı heyecanlı anlara damga vurdu. Zalim İstanbul'un bu hafta yayınlanan 18. bölümünde Nedim'in dönüşü Şeniz başta olmak üzere Karaçay Köşkü'nde herkesi korkuttu. Peki, Zalim İstanbul'un son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, yeni bölümle ilgili detaylar ve 18. bölümde yaşananlar.
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas gibi oyuncuların yer aldığı Zalim İstanbul, 11 Kasım Pazartesi günü 18. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Nedim'in iyileşmesi ve ayağa kalkması ile heyecanın tavan taptığı dizide, bu hafta Cemre Cenk'in sorusu ile köşeye sıkıştı. Merak uyandıran bölümün ardından, Zalim İstanbul'un haftaya yayınlanacak olan 19. bölüm fragmanı sabırsızlıkla beklenmeye başlandı. Peki, Zalim İstanbul'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, detaylar.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köşk halkı Nedim’i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Şeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır.
Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz’ in en büyük kâbusu da gerçek olur. Şeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim’in iki dudağı arasındadır. Cemre aynı çatı altında yanına yaklaşamadığı Nedim’i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemreyi köşeye sıkıştıracaktır.
Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren’ in neden hala affedilmediğini sorgular.
Ceren, Neriman’ın tüm zorlamalarına rağmen köşke girmekten köşe bucak kaçarken, hiç beklemediği bir anda Nedimi tam karşısında bulacaktır.
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