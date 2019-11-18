Zalim İstanbul'un son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 19.bölümde neler oldu?
Pazartesi akşamları izleyici karşısına çıkan Zalim İstanbul, bu hafta 19.bölümü ile sevenlerine nefes kesen anlar yaşattı. Başarılı oyuncu kadrosu ve dikkat çeken konusu ile her hafta ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul'da Nedim'in intikam planını devreye sokması yeni bölüme damga vurdu. Zalim İstanbul'da yaşanan heyecanlı bölümün ardından haftaya yayınlanacak olan bölümde neler olacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, Zalim İstanbul'un son bölümü sonrası yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay gibi oyuncuların yer aldığı Zalim İstanbul, 18 Kasım Pazartesi akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıktı. Zalim İstanbul'un yayınlanan son bölümünde, Nedim'in herkesi ilgilendiren kararını açıklaması Karaçay Köşk'ünde bomba etkisi yarattı. Peki, Zalim İstanbul'un 19.bölümde neler oldu? Zalim İstanbul'un 20. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte, merak edilenler.
Dizinin yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMÜN ÖZETİ
Nedim'in eve dönmesiyle birlikte tüm dengeler değişiyor! Nedim'in alacağı intikamdan korkan herkes bir bir ortaya çıkıyor. Nedim ise yaşadığı şeylerin acısını çıkarmak istiyor. İntikam planına ilk olarak Ceren'den başlıyor! Cenk ise yaşayacağı şeylere hazır olduğunu söylese de korkmaktan kendini alamıyor. Fakat Şeniz her zaman olduğu gibi kendine koruma kalkanı yaratıyor. Nedim'in Agah ile karşı karşıya kalmasıyla durumun düzeleceğini düşünüyor!
Ceren, Nedim’i karşısında görmenin şaşkınlığını yaşayamadan Nedim’den duyduklarının şokuna girer. Şeniz planın kusursuz işlemekte olduğunu düşünürken Damla’nın hamlesi onu beklemediği yerden vuracaktır. Damla, macerasına Civan’ı da ortak ederken, Agah köşkte fırtına gibi esmektedir. Cemre, Nedim ile aynı çatı altında olmanın baskısını her saniye yaşar.
Nedim’in köşkteki varlığı Şeniz ve Cenk için sessiz bir tehdit oluşturmaya devam ederken, Cenk bu baskıya daha fazla dayanabilecek durumda değildir. Şeniz ve Cenk her daim tetikte beklerken, Nedim’in asıl sürprizi aile yemeğine bomba gibi düşer ve tüm köşk halkını şaşkına çevirir.
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