Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven kimdir?
Berker Güven, Kanal D’de ekrana gelen Zalim İstanbul dizisindeki performansı ile adından söz ettirmeye devam ediyor. Dizide 'Nedim' karakterine hayat veren genç oyuncu, kariyeri boyunca başka dizilerde de önemli rollerde oynadı. Peki, Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven kimdir?
Her pazartesi akşamı Kanal D'de yayınlanan Zalim İstanbul'da, tekerlekli sandalyede yıllarca mahkûm olduktan sonra ayağa kalkıp yürümeye başlayan Nedim karakterine hayat veren Berker Güven'in özel hayatı ve kariyeri televizyonseverler tarafından araştırılıyor. İşte, Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven hakkında ayrıntılar...
Berker Güven, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur. Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.
Berker Güven, 2017 yılında rol aldığı Babam filminde üstün bir oyunculuk performansı göstermiş, zor bir rolün üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.
Başarılı ve genç oyuncu Berker Güven Kanal D dizisi olan Vatanım Sensin’de Filipos’un oğlu, Leon’un kuzeni Aleksi karakteri ile konuşuldu. Şimdi de Kanal D’nin yeni dizisi Zalim İstanbul’da Nedim karakterine hayat veriyor.
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.
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