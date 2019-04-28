Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven kimdir?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde 'Nedim Karaçay' karakterini canlandıran Berker Güven'in kim olduğu merak konusu oldu. Sevilen dizide, tekerlekli sandalyeye muhtaç halde yaşayan 'Nedim' karakterine hayat veren genç oyuncu, kariyerine ilk olarak tiyatro ile adım attı. Peki, Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven kimdir? İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Berker Güven, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur. Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.
Berker Güven, 2017 yılında rol aldığı Babam filminde üstün bir oyunculuk performansı göstermiş, zor bir rolün üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.
Başarılı ve genç oyuncu Berker Güven Kanal D dizisi olan Vatanım Sensin’de Filipos’un oğlu, Leon’un kuzeni Aleksi karakteri ile konuşuldu. Şimdi de Kanal D’nin yeni dizisi Zalim İstanbul’da Nedim karakterine hayat veriyor.
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.
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