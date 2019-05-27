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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.05.2019 - 10:34, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir?

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Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir?

Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin, oyunculuk performansıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Bahar Şahin, daha önce O Hayat Benin dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti. Peki, Zalim İstanbul'un Ceren'i Bahar Şahin kimdir, kaç yaşında?

Aslen Artvinli olan Bahar Şahin, 26 Mayıs 1997 yılında Ankara’da dünyaya Oyunculuk eğitimi almış olan Bahar Güven, ilk oyunculuk deneyimini 2014 yapımı O Hayat Benim dizisi ile yaşadı, daha sonra Lise Devriyesi, Kayıt Dışı, Yol Arkadaşım, Servet gibi dizilerin oyuncu kadrosunda yer aldı.

CEREN YILMAZ KARAKTERİ

Ailenin lükse, magazine düşkün, fırlama küçük kızı. Medyada görüp özendiği hayatları yaşamak uğruna, aklını varsa yoksa dümen çevirmeye çalıştıran, güzelliğinin farkında ve bunu kullanmaktan çekinmeyen 20’lerinin başında bir genç. Tutkulu bir kızdır Ceren, karda yürür ama izini belli etmez. Karşısına çıkan fırsatları ise hiç düşünmeden değerlendirir. Gerekirse kardeşlerini, ailesini harcar, ama eninde sonunda kafasındaki hedefe yürür. Bir sonraki hedefine ulaşmak ise sandığı kadar kolay olmayacak ve aile bağlarını da derinden yaralayacaktır.

 

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