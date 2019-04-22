Zalim İstanbul'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren hamile olduğunu açıklıyor
Kanal D ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un 5. bölümünde Ceren Cenk'ten hamile olduğunu açıklayacak. Nedim sinir krizi geçirir. Nedim'i ilk kez bu şekilde gören Agah, oldukça korkar ve onu sakinleştirmeye çalışır. Peki Zalim İstanbul'un 5. bölümünde başka neler olacak? İşte Zalim İstanbul ile ilgili merak edilenler...
Yayın hayatına girdiği günden itibaren severek takip edilen Kanal D'nin başarılı dizisi Zalim İstanbul'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı Dizinin 22 Nisan tarihinde yayınlanan 4. bölümünde, Karaçay’ın yakasında yine Seher’in elleri vardır. Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim’i elleriyle zehirlemeye devam eder. Zalim İstanbul'un haftaya yayınlanacak yeni bölümünde ise Ceren hamile olduğunu açıklayacak. İşte Zalim İstanbul'un haftaya ekranlara gelecek olan 5. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zalim İstanbul'un haftaya ekranlara gelecek olan 5. bölümünde Ceren, hamile olduğunu açıklıyor. Nedim sinir krizi geçirir. Nedim'i ilk kez bu şekilde gören Agah, oldukça korkar ve onu sakinleştirmeye çalışır. Şeniz, Nedim'in iyileşmesi konusunda endişelidir. Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkar. Ceren ise hamile olduğunu önce Cenk'e söylemeye çalışır fakat istediği karşılığı alamaz. Öte yandan genç kadının ailesi ile de arası gittikçe kötüleşir. Hırs küpüne dönen Ceren'in gözü kimseyi görmez. Seher ile arasında bir tartışma yaşanır ve Seher kızına tokat atar.
ZALİM İSTANBUL'UN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cemre, karşısında Cenk’i görünce neye uğradığını şaşırır. Küstahça hareketine karşılık Cenk, hiç beklemediği bir cevap alır. Agah suçlamayı reddeden Civan’ı kurtarmak için tüm avukat ordusunu seferber eder. Karaçay’ın yakasında yine Seher’in elleri vardır. Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim’i elleriyle zehirlemeye devam eder. Ellerinde bavulları bir kez daha sokakta kalan Yılmaz ailesi ummadıkları birinden destek görürler.
Ceren yaptığı gebelik testinin pozitif sonucuyla keyiflenirken Seher, Civan’ın tutuklanmasıyla tüm gücünü yitirir. Şeniz ve Agah’ın hararetli tartışmasını bölen Nedim ve ağzından dökülenler Agah’ı buruk bir mutluluğa sürüklerken, Şeniz için sarsıcı olur. Agah, Cenk’i Cemre konusunda uyardığında aldığı cevap karşısında yıkılırken, Cemre telefonunun ekranındaki can alıcı görüntüleri Agah’a izletir. Şeniz, bir şok daha yaşayacaktır.
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