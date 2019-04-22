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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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22.04.2019 - 23:58, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren hamile olduğunu açıklıyor

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Zalim İstanbul'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren hamile olduğunu açıklıyor

Kanal D ekranlarında her hafta Pazartesi günleri yayınlanan ve ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı. Zalim İstanbul'un 5. bölümünde Ceren Cenk'ten hamile olduğunu açıklayacak. Nedim sinir krizi geçirir. Nedim'i ilk kez bu şekilde gören Agah, oldukça korkar ve onu sakinleştirmeye çalışır. Peki Zalim İstanbul'un 5. bölümünde başka neler olacak? İşte Zalim İstanbul ile ilgili merak edilenler...

Yayın hayatına girdiği günden itibaren severek takip edilen Kanal D'nin başarılı dizisi Zalim İstanbul'un 5. bölüm fragmanı yayınlandı Dizinin 22 Nisan tarihinde yayınlanan 4. bölümünde, Karaçay’ın yakasında yine Seher’in elleri vardır. Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim’i elleriyle zehirlemeye devam eder. Zalim İstanbul'un haftaya yayınlanacak yeni bölümünde ise Ceren hamile olduğunu açıklayacak. İşte Zalim İstanbul'un haftaya ekranlara gelecek olan 5. bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Zalim İstanbul'un haftaya ekranlara gelecek olan 5. bölümünde Ceren, hamile olduğunu açıklıyor. Nedim sinir krizi geçirir. Nedim'i ilk kez bu şekilde gören Agah, oldukça korkar ve onu sakinleştirmeye çalışır. Şeniz, Nedim'in iyileşmesi konusunda endişelidir. Yaptıklarının ortaya çıkacağından korkar. Ceren ise hamile olduğunu önce Cenk'e söylemeye çalışır fakat istediği karşılığı alamaz. Öte yandan genç kadının ailesi ile de arası gittikçe kötüleşir. Hırs küpüne dönen Ceren'in gözü kimseyi görmez. Seher ile arasında bir tartışma yaşanır ve Seher kızına tokat atar.

ZALİM İSTANBUL'UN 4. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Cemre, karşısında Cenk’i görünce neye uğradığını şaşırır. Küstahça hareketine karşılık Cenk, hiç beklemediği bir cevap alır. Agah suçlamayı reddeden Civan’ı kurtarmak için tüm avukat ordusunu seferber eder. Karaçay’ın yakasında yine Seher’in elleri vardır. Bu kargaşadan fırsat bulan Şeniz ise, Seher ve ailesini kapıya koyarken, Nedim’i elleriyle zehirlemeye devam eder. Ellerinde bavulları bir kez daha sokakta kalan Yılmaz ailesi ummadıkları birinden destek görürler.
Ceren yaptığı gebelik testinin pozitif sonucuyla keyiflenirken Seher, Civan’ın tutuklanmasıyla tüm gücünü yitirir. Şeniz ve Agah’ın hararetli tartışmasını bölen Nedim ve ağzından dökülenler Agah’ı buruk bir mutluluğa sürüklerken, Şeniz için sarsıcı olur. Agah, Cenk’i Cemre konusunda uyardığında aldığı cevap karşısında yıkılırken, Cemre telefonunun ekranındaki can alıcı görüntüleri Agah’a izletir. Şeniz, bir şok daha yaşayacaktır.

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