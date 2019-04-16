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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
16.04.2019 - 22:27, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Seher ve ailesi köşkten kovuluyor

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Zalim İstanbul'un 4. bölüm fragmanı yayınlandı | Seher ve ailesi köşkten kovuluyor

Kanal D ekranlarında, her pazartesi akşamı seyirci ile buluşan Zalim İstanbul'un 22 Nisan günü yayınlanacak 4. bölümünde ilişkin fragman yayınlandı. Zalim İstanbul'un 4. bölümünde Şeniz, Seher ve ailesini köşkten kovacak. Peki Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler yaşanacak? İşte, Zalim İstanbul'un 4. bölüm fragmanı ve yeni bölümle ilgili merak edilenler...

Pazartesi akşamları 19.45'de Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Zalim İstanbul'da her hafta heyecan giderek artıyor. Antakya'dan İstanbul'a gelen bir ailenin var olma mücadelesini konu alan ve yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu Zalim İstanbul'un yeni bölümü 22 Nisan Pazartesi günü seyirci karşısına çıkacak. İşte, Zalim İstanbul'un merakla beklenen 4. bölüm fragmanı.

4. BÖLÜMLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER

Şeniz, Nedim'in iyileşme hızından dolayı tedirgindir. Son yaşadıkları olay sonrası Cemre'nin geçmiş ile ilgili olan sırrı öğrenmesinden korkmaktadır. Civan'ın son karıştığı olayı da kullanarak Seher ve ailesini köşkten kovar. Agah'a da kendi istekleri ile ayrıldıklarını söyler. Aralarındaki konuşmayı duyan Nedim herkesi şaşırtarak konuşmaya başlar. Seher ve ailesini Şeniz'in gönderdiğini itiraf eder. Civan ise, Kerem'in babasının tuzağı ile hapse düşmüştür. Arabada yakalanan uyuşturucu yüzünden içeride zor zamanlar yaşamaktadır. Özellikle Agah'ın üzerine yıkılmaya çalışılan davada konuşmamakta ısrarlıdır.

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ablasını sırtından vuran Ceren’in, Cemre’yi soktuğu durum Agah’a kararlarını sorgulatırken, Seher’le tekrar karşı karşıya getirir. Damla elinde Civan’ın kanıyla kapıya geldiğinde köşkte hava buz keser. Cenk, abilik dürtüsüyle içindeki öfkeyi zapt edemez ve sorumlulara gereken cezayı verir. Agah ve Cenk, ilk kez bu sayede baba oğul hissini paylaşırlar. Cemre, Cenk’in her seferinde Nedim’e sessiz kalışı konusunda yüklenince Cenk ne yapacağını bilemez halde Nedimle yaşadığı karşılaşmanın ağır duygusuyla içinde biriktirdiği her şeyi Nedim’e haykırır, Şeniz bu yüzleşmeden ağır etkilenir. Cemre kendisine gelen telefonla hayallerinin gerçekleşeceğini sanırken yıkılacağını kestiremez. Seher ve Şeniz’in ağır geçen konuşmasına şahitlik eden Civan’ın içi ezilirken, üzerine kurulan başka bir tuzakla mücadele etmek zorunda kalır. Civan, kendisine kurulan tuzaktan habersiz özgürlüğüne gittiğini zanneder. Yaşadığı korkunç olay elini kolunu bağlarken, Agah Karaçay’ın kapısı bir kez daha çalınacaktır.

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