Zalim İstanbul'un 3. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren gerçekle yüzleşiyor
Kanal D ekranlarında ilgiyle takip edilen Zalim İstanbul'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Dizinin 15 Nisan tarihinde izleyici karşısına çıkacak olan 3. bölümünün fragmanları yayınlandı. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Cenk ile evleneceğini düşünen Ceren, Şeniz'in Nedim'i göstermesiyle yıkılır ve hırs yapar. Peki, dizinin yeni bölümünde başka neler olacak? İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanları ve 3. bölümüne ilişkin ipuçları...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in rol aldığı Zalim İstanbul bu hafta 3. bölümü ile 15 Nisan'da izleyici karşısına çıkacak. İlgiyle ve heyecanla izlenen Zalim İstanbul'un 3. bölümü yine seyircileri televizyon başına toplayacak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanları.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Öykü ve senaryosunu Sırma Yanık'ın yaptığı, Antakya'dan İstanbul'a uzanan bir aile hikayesini konu alana Zalim İstanbul'un 3. bölümünde şunlar yaşanacak;
Cenk ile evleneceğini düşünen Ceren, Şeniz'in karşısına çıkar. Karaçay ailesinin gelini olacağını düşünürken, Şeniz'in Nedim'i göstermesiyle yıkılan Ceren hırs yapar ve planlar kurmaya başlar. Diğer taraftan Cenk'in Cemre'ye olan ilgisi devam eder. Bu durum özellikle Ceren'i üzse de Şeniz tarafından da hoş karşılanmaz. Şeniz, Cenk'i Cemre'den uzak durması konusunda uyarır. Onun kız kardeşi gibi olmadığını da özellikle belirtir. Diğer taraftan Cemre ve Ceren de karşı karşıya gelir. İki kız kardeş için tehlike çanları çalmaya başlamıştır. Agah ise Seher'den yaptıkları için özür diler. Seher bu durum karşısında oldukça şaşırır.
Seher ve Agah çocukları yüzünden karşı karşıya gelir. Civan'ın başına gelenler ise Seher başta olmak üzere Yılmaz ailesini çok korkutur.
Cemre'nin ilgisi ve bakımı sayesinde Nedim'in iyileşme sürecinde olumlu gelişmeler yaşanır. Cenk ise oldukça zor bir dönemin içine girer. Artık bazı kararlar almak zorundadır.
GEÇTİĞİMİZ HAFTA YAŞANANLAR
Seher, satılık lafını duyduğunda beyninden vurulmuş halde elinde zarfla ok gibi fırlayıp Agah Karaçay’ın yüzüne çarpar utanmazlığını. Agah Bey ne olduğunu şaşırırken Seher, Ceren’in hırsı karşısında yerin dibinde girmiş haldedir. Evlatlarını ve eşyalarını toplayıp gitmeye kararlı Seher, yüreğindeki yangın gözündeki yaşla çocuklarını sığdırdığı otobüste bin parçaya daha bölünür.
Agah, Nedim’e karşı günah çıkarma durumunda bir anda Nedim’in ağzından dökülen kelimelerle heyecanlanırken, Karaçay köşkünün kapısındaki davetsiz misafirler Seher’in iplerini Agah’ın eline bırakır.
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