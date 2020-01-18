Zalim İstanbul'un 27. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde Nedim'den Cemre'ye zeytin dalı

Kanal D ekranlarında diziseverlerle buluşan Zalim İstanbul'da yeni bölüm fragmanları yayınlandı. 20 Ocak Pazartesi akşamı ekranlara gelecek olan Zalim İstanbul'un merakla beklenen bölümünde Nedim'in planları devreye girecek. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde yaşanacaklar.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Agah, Nedim'e olan için çok üzgündür. Gözlerinin önünde yeğenine olanları fark etmemiş olması onu kahırdan kahıra sürükler. Bu üzüntüsünü de Nedim ile paylaşır.

Nedim'in ise başka planları vardır. Öncelikle Cemre'nin yanına gider. Cemre'ye uzatılan el başta Cenk olmak üzere herkesin kafasını karıştırır. Cenk, Cemre'yi kaybedeceği düşüncesine dayanamaz. Bir kez daha Nedim'in ondan hayallerini çalacağını düşünür.

Şeniz ise oldukça zor bir durumdadır. Sokakta kalan Şeniz'e hiç ummadığı biri tarafından yardım eli uzanır. Bu kişi Civan'dan başkası değildir. Bir taraftan da Cenk'i yanına çekmeye çalışan Şeniz için işler iyi gitmez. Cenk ve Şeniz büyük bir kaosa doğru sürüklenir.