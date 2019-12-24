Zalim İstanbul'un 25. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?  Son bölümde neler oldu?

Pazartesi akşamlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul 23 Aralık akşamı nefes kesen bir bölümle ekranlara geldi. Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümünde, Cenk, Cemre'nin söylediklerinden sonra tüm öfkesini Nedim'e yöneltti. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak? İşte, Zalim İstanbul 25. bölüm fragmanı ile ilgili bilgiler.

Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Cemre, Cenk'e yaşanan tüm olaylardan sonra boşanma zamanlarının geldiğini söyler. Bunu duyan Cenk yıkılır. Çünkü Cemre'ye karşı beslediği hisler gün geçtikçe artmıştır. Günün birinde Cemre'nin de kendisini sevebileceğini düşünen Cenk, duyduklarından sonra tüm öfkesini Nedim'e yöneltir. Sevdiği kadın ile arasındaki tek engelin Nedim olduğunu düşünen Cenk öfkeden deliye döner. Ancak öfkeli olan sadece o değildir. Nedim esaretle geçen acı dolu yıllarının aşktan çok daha önemli olduğunu düşünür ve hırsının hepsinin üstesinden geleceğine emindir.