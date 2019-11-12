Zalim İstanbul'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul, 11 Kasım Pazartesi günü 18. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümde Nedim, geçmişten intikam alabilmek için tekrar köşke döndü. Son bölümün hemen ardından 19. bölüm fragmanı diziseverlerle paylaşıldı. Peki, Zalim İstanbul'un 19. bölümünde neler olacak?
Zalim İstanbul'un gelecek hafta pazartesi akşamı ekranlara gelecek 19. bölümünün fragmanı yayınlandı. Fragmanda, Nedim'in intikam planını devreye sokacağı görülüyor. İşte, Zalim İstanbul 19. bölüm fragmanı...
Zalim İstanbul yeni bölümüyle 18 Kasım Pazartesi 20.00'da Kanal D'de olacak. Zalim İstanbul'un 19. bölümünde;
Nedim'in eve dönmesiyle birlikte tüm dengeler değişiyor! Nedim'in alacağı intikamdan korkan herkes bir bir ortaya çıkıyor. Nedim ise yaşadığı şeylerin acısını çıkarmak istiyor. İntikam planına ilk olarak Ceren'den başlıyor! Cenk ise yaşayacağı şeylere hazır olduğunu söylese de korkmaktan kendini alamıyor. Fakat Şeniz her zaman olduğu gibi kendine koruma kalkanı yaratıyor. Nedim'in Agah ile karşı karşıya kalmasıyla durumun düzeleceğini düşünüyor!
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