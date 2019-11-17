Zalim İstanbul'un 19. bölüm fragmanı yayınlandı... Zalim İstanbul'un yeni bölümünde Nedim'den beklenmedik hamle
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin gibi oyuncuların yer aldığı Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Nedim'in sağlığına kavuşmasıyla heyecanın tavan yaptığı Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümünde, Cenk ve Şeniz'in gelecekle ilgili düşünceleri merak uyandıracak. Nedim'in herkesi ilgilendiren kararını açıklaması ise köşkteki herkese bomba etkisi yaratacak. Peki, Nedim ne karar verecek? Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?
Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul, 18 Kasım Pazartesi akşamı 19. bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde, Nedim intikam planını devreye sokacak. Ceren ise, Nedim'i karşısına görmenin şaşkınlığını yaşayacak. İşte, Zalim İstanbul'un 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair ipuçları.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Zalim İstanbul 19. Bölümünde Nedim intikam planını devreye sokuyor!
Nedim'in eve dönmesiyle birlikte tüm dengeler değişiyor! Nedim'in alacağı intikamdan korkan herkes bir bir ortaya çıkıyor. Nedim ise yaşadığı şeylerin acısını çıkarmak istiyor. İntikam planına ilk olarak Ceren'den başlıyor! Cenk ise yaşayacağı şeylere hazır olduğunu söylese de korkmaktan kendini alamıyor. Fakat Şeniz her zaman olduğu gibi kendine koruma kalkanı yaratıyor. Nedim'in Agah ile karşı karşıya kalmasıyla durumun düzeleceğini düşünüyor!
Ceren, Nedim’i karşısında görmenin şaşkınlığını yaşayamadan Nedim’den duyduklarının şokuna girer. Şeniz planın kusursuz işlemekte olduğunu düşünürken Damla’nın hamlesi onu beklemediği yerden vuracaktır. Damla, macerasına Civan’ı da ortak ederken, Agah köşkte fırtına gibi esmektedir. Cemre, Nedim ile aynı çatı altında olmanın baskısını her saniye yaşar.
Nedim’in köşkteki varlığı Şeniz ve Cenk için sessiz bir tehdit oluşturmaya devam ederken, Cenk bu baskıya daha fazla dayanabilecek durumda değildir. Şeniz ve Cenk her daim tetikte beklerken, Nedim’in asıl sürprizi aile yemeğine bomba gibi düşer ve tüm köşk halkını şaşkına çevirir.
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