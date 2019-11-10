Zalim İstanbul'un 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Nedim'in dönüşü tüm dengeleri değiştiriyor
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul'un 18. bölüm fragmanları yayınlandı. İlgiyle takip edilen Zalim İstanbul'da bu hafta Nedim'in dönüşü büyük etki yapacak. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?
Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul, bu hafta 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yeni bölümde Nedim'in dönüşü köşkteki herkesi korkutacak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti...
Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Zalim İstanbul'un 11 Kasım'daki yeni bölümünde;
Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köşk halkı Nedim’i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Şeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır.
Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz’ in en büyük kâbusu da gerçek olur. Şeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim’in iki dudağı arasındadır. Cemre aynı çatı altında yanına yaklaşamadığı Nedim’i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemreyi köşeye sıkıştıracaktır.
Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren’ in neden hala affedilmediğini sorgular.
Ceren, Neriman’ın tüm zorlamalarına rağmen köşke girmekten köşe bucak kaçarken, hiç beklemediği bir anda Nedimi tam karşısında bulacaktır.
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