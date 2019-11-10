Zalim İstanbul'un 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Nedim'in dönüşü tüm dengeleri değiştiriyor

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriZalim İstanbul'un 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Nedim'in dönüşü tüm dengeleri değiştiriyor
GeriTelevizyon Zalim İstanbul'un 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Nedim'in dönüşü tüm dengeleri değiştiriyor
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
10.11.2019 - 22:59, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul'un 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Nedim'in dönüşü tüm dengeleri değiştiriyor

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zalim İstanbul'un 18. bölüm fragmanları yayınlandı! Nedim'in dönüşü tüm dengeleri değiştiriyor

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul'un 18. bölüm fragmanları yayınlandı. İlgiyle takip edilen Zalim İstanbul'da bu hafta Nedim'in dönüşü büyük etki yapacak. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?

Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Zalim İstanbul, bu hafta 18. bölümüyle izleyici karşısına çıkacak. Yeni bölüme kısa bir süre kala iki fragman diziseverlerle paylaşıldı. Yeni bölümde Nedim'in dönüşü köşkteki herkesi korkutacak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti...

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizisi Zalim İstanbul'un 11 Kasım'daki yeni bölümünde;

Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köşk halkı Nedim’i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Şeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır.

Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz’ in en büyük kâbusu da gerçek olur. Şeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim’in iki dudağı arasındadır. Cemre aynı çatı altında yanına yaklaşamadığı Nedim’i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemreyi köşeye sıkıştıracaktır.

Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren’ in neden hala affedilmediğini sorgular.

Ceren, Neriman’ın tüm zorlamalarına rağmen köşke girmekten köşe bucak kaçarken, hiç beklemediği bir anda Nedimi tam karşısında bulacaktır.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle