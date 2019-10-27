Zalim İstanbul'un 16. bölümünde neler olacak?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul, bu hafta 16. bölümüyle ekranlara gelecek. İlgiyle izlenen dizinin 16. bölümünde 2. fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Zalim İstanbul'un 16. bölüm fragmanları...
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul bu hafta 16. bölümüyle izleyici önüne çıkacak. Popüler dizinin yeni bölümünde iyileşmeye başlayan Nedim'in sağlığı gün geçtikçe gelişme kaydedecek. Öte yandan Cemre ve Agah bir yüzleşme yaşayacak. İşte, Zalim İstanbul'un 16. bölümüne dair kısa bir özet...
Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu Zalim İstanbul'un 28 Ekim Pazartesi akşamı yayınlanacak bölümünde;
Cenk kan vermek üzere iken, son anda kararını değiştirir ve hastaneden kaçar. Agâh oğlunun peşine takılır, neden hastaneden kaçtığını sorgular. Cenk artık köşeye sıkışmıştır ve gerçek ortaya çıkınca babasına karşı yaşayacağı utancın büyüklüğü ile ilk kez karşı karşıya kalır.
Cemre, Nedim’in köşkten gönderilmesinin şokunu yaşarken, nereye ve neden gönderildiğinin peşine düşer. Seher, Ceren’den babalık testi yapılacağını öğrenip soluğu Agâh’ın yanında almıştır. Agâh, Seher’e açıklama yapamazken Seher’i içine düşürdüğü kurtla gönderir.
Agâh, Nedim’i Londra’ya gönderdiğini açıklar. Cemre haberin şaşkınlığını üstünden atamadan Cenk’in boşanmak için başvuruda bulunduğunu öğrenir. Şeniz ise, Agâh’ın Nedim’in iyileşmesinden umudunu kestiğini düşünerek rahatlar.
Bütün bu olanlardan uzakta ise Nedim’e gelecek davetsiz misafir, Nedim’in çaresi olacaktır.
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