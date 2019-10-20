Zalim İstanbul'un 15. bölümünde Nedim iyileşiyor!
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin rol aldığı Zalim İstanbul'un yeni bölümü 21 Ekim Pazartesi akşamı yayında olacak. Zalim İstanbul'un haftaki bölümünde Nedim'in iyileşmeye başlaması şaşırtacak. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?
Kanal D ekranlarında yayınlandığı ilk günden bu yana ilgiyle izlenen Zalim İstanbul'un yeni bölümü öncesi fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. Yeni bölümde Nedim, Agah'ın da desteğiyle yavaş yavaş iyileşmeye başlayacak. İşte, Zalim İstanbul'un 15. bölüm fragmanları ve yeni bölümün özeti...
Zalim İstanbul'un bu hafta ekranlara gelecek yeni bölümünde;
Ceren ve Neriman, Agâh’ın adamları tarafından hızla köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk ile burun buruna gelirler. Cemre ve Cenk’e köşkün kapıları açılmıştır. Ceren nereye gittiğini dahi bilmeden köşkten çıkarılırken, Cemre ve Cenk’in eve kabul edilişinin şokunu yaşar.
Cemre ve Cenk ise, en az Ceren kadar şaşkındır. Agah’ın bu kararının altında yatan nedenleri sorgularken işin altında Şeniz olmasından şüphelenirler. Ancak, Şeniz in gündemi Cemre ve Cenk’i göremeyecek kadar doludur. Şeniz, Agah’ a hesap vermekle meşguldür.
Ceren ve Neriman getirildikleri apartman dairesinde hayatlarının şokunu yaşarlar. Agah, Seher ve Şeniz’i bir anda karşılarında gören Ceren ve Neriman için oyun bitmiştir. Artık köşkün kapıları Ceren ve Neriman’a kapatılmıştır.
Nedim’in hayatında yepyeni bir sayfa açılırken, doktordan duydukları Agah ve Nedim için büyük bir başlangıç olacaktır.
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