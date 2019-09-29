Zalim İstanbul'un 13. bölüm fragmanları yayınlandı! Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, bu hafta 13. bölümüyle ekranlara gelecek. Yayınlandığı ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Zalim İstanbul'un bu haftaki bölümünde heyecan yine dorukta olacak. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde neler olacak?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin rol aldığı dizi Zalim İstanbul, 13. bölümüyle 30 Eylül Pazartesi akşamı yayında olacak. Yeni bölümde köşke bomba gibi düşen bir haber, tüm dengeleri değiştirecek. İşte, Zalim İstanbul'un 13. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...
Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi 20.00'da Kanal D'de ekranlarında diziseverlerle buluşacak. Sevilen dizinin yeni bölümünde; Cemre, Cenk'ten gelen sıra dışı teklifi kabul etmez. Cenk, Nedim'e yardım etmek için başka şansı olmadığını söylese de Cemre için bu söz konusu bile değildir.
Ceren'i, Nedim'e eziyet ederken yakalayan Seher kızından hesap sorarken, Agah ana kız kavgasının ortasına düşer. Seher, kızının bir yanda Nedime eziyetinin, bir yanda dilinden düşürmediği Cenk’in hesabını sormaya kararlıdır.
Cemre ise, Nedim’e yardım etmek için kendi bildiği yoldan gitmeye kararlıdır. Bunun için de yine Cenk’in yardımına ihtiyacı vardır. Nedim için kurdukları yeni plan eyleme geçse de onları bekleyen kötü sürprizden haberleri olmaz.
Attıkları her adım Şeniz tarafından engellenen Cenk ve Cemre’nin artık tek bir şansı vardır.
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