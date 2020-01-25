Zalim İstanbul'da Nedim sorguya alınıyor! İşte Zalim İstanbul 28. bölüm fragmanları

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Simay Barlas ve Ozan Dolunay'ın rol aldığı Zalim İstanbul'un 28. bölümü heyecanla bekleniyor. Yeni bölüme Nedim ile Şeniz arasında yaşananlar damga vuracak. İşte, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde olacaklar...

Zalim İstanbul'un 27 Ocak'ta yayınlanacak yeni bölümünde;

Şeniz Nedim’in sınırlarını zorlamıştır. Nedim’in ilk sığınağı amcası olur. Şeniz’ in Nedim’i sürüklediği uçurumda Agah yeğeni için elinden geleni yapacaktır. Ancak Agah’ın şüpheleri Nedim için yıkım olur.

Ceren ise Nedim’e elini uzatmıştır. Cemre Nedim için çırpınsa da karşısında Ceren’i bulacaktır. Mahkeme günü geldiğinde ise, mahkemeye son anda gelen kişi ile kimsenin beklemediği olacaktır.