Zalim İstanbul'da bu hafta neler olacak? 25. bölüm fragmanları yayınlandı

Zalim İstanbul yeni bölümüyle Pazartesi akşamı Kanal D'de olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa bir süre kala, ipuçları veren fragmanlar diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Zalim İstanbul'un 25. bölüm fragmanları...

Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur'un başrol olarak yer aldığı Zalim İstanbul'da bu hafta;

Cenk ve Cemre'nin sahte evliliği köşktekiler tarafından öğrenilir. Agah, duydukları karşısında çılgına döner zira Nedim için yapılmış olan bu evliliği aklı almamaktadır. Nedim, Cemre'ye olan öfkesi sebebiyle seçimini yapmış ve Ceren ile olan evliliğini sürdürme kararı almıştır. Cenk ise Cemre'ye duyduğu aştan bir an bile şüphe etmez yaşanan tüm tatsız olaylara rağmen bu durumu sevdiği kadın ile paylaşır.

Öte yandan Şeniz, Ceren'in tuzağına düşer. Ceren intikam ateşiyle yanmaktadır. Şeniz'den öcünü almaya kararlıdır.

Cemre artık Nedim karşısında ne yapacağını bilemediği için rest çeker. Evlilik sahte bile olsa Cenk eğer yüzüğü ona geri takarsa evliliğin gerçek olacağını söyler. Cemre'nin bu resti Nedim'in fikrinin değişmesine sebep olacak mı?