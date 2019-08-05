Zalim İstanbul yeni sezonu ne zaman başlayacak? İkinci sezondan ilk görüntüler geldi
Kanal D’nin ilgiyle izlenen dizisi Zalim İstanbul'un yeni sezonuna dair ilk ipuçları paylaşıldı. İlk sezonuyla adından söz ettiren Zalim İstanbul’un İkinci sezonundan ilk kareler geldi, fotoğraflarla birlikte yeni sezon tarihi de merak konusu oldu. Peki, Zalim İstanbul yeni sezonu ne zaman başlayacak?
Yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, ekibi sette buluştu.
Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizinin izleyicileri onları çok özlemişti. Dizi ekibi ikinci sezon için yoğun çalışmaya başladı.
Zalim İstanbul 2. Sezondan ilk kareler!
YENİ SEZON NE ZAMAN?
Eylül ayında 10’uncu bölümüyle kaldığı yerden ekrana gelmeye devam edecek Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak? Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak. Zalim İstanbul, yeni sezonda pazartesi akşamları Kanal D’de!
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