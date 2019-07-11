Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? Tarih belli oldu mu?
Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Zalim İstanbul yeni sezonu ile izleyici karşısına çıkacak. 9. bölüm ile sezon finaline giren Zalim İstanbul, yeni sezona heyecan dolu sahnelerle başlayacak. Peki, Zalim istanbul yeni sezonu ne zaman başlar? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
Zalim İstanbul yeni bölümleri ile ekran başına kilitlemeye devam edecek. Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay ve Ozan Dolunay gibi deneyimli isimleri kadrosunda barındıran Zalim İstanbul, yeni sezonda heyecan dolu hikayesi ile izleyicilerini ekrana bağlayacak. Peki, Zalim İstanbul yeni sezonu ne zaman başlayacak? İşte, o konuda bazı bilgiler
ZALİM İSTANBUL'UN YENİ SEZONU NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zalim İstanbul'un yeni sezon çekimleri Ağustos ayında başlayacak. Dizinin 2.sezon ilk bölümünün ise eylül ayının ikinci haftasında başlaması bekleniyor.
SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Seher ve Agah gördükleri manzarayla dehşetle bakarken Şeniz’in aklında sadece Cenk vardır. Cenk cevabından çok korktuğu soruyla yüzleşmek zorunda kalır.
Ceren’in hamile olması Yılmaz ailesinde büyük deprem yaratır. Şeniz’in Cemre’yi hayatlarından tamamen çıkarmaya yönelik planları işlemektedir. Cemre bebeğin Nedimden olmadığını düşünürken, hiç beklemediği yerden bir gol daha yiyecektir.
Yaşananlar Cemre’yi Agah’ın gözünde bitirmeye yeterken Cemre’yi asıl acıtan tokat annesinden değil Cenk’ten gelir. Ceren’in nihayet beklediği sosyete düğünü gerçekleşmek üzereyken Seher tarafından bileti kesilen Cemre Nedim’e son kez veda etmeye gider.
Cenk ise ilk kez doğru bir hamleye atıldığı sırada Cemre, Nedim için delice bir karar verecektir.
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