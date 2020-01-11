Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları izle... Yeni bölümde neler olacak?

Zalim İstanbul 26. Bölüm 1. ve 2. Fragmanı yayında. En son 30 Aralık'ta izleyicilerle buluşan Zalim İstanbul'un yeni bölüm fragmanlarına intihar ve Ceren'in duyduğu gerçek damga vurdu. İşte Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları...

Psikolog Oya'nın yaptığı drama terapisi geçmişin sırrının gün yüzüne çıkarıyor. Cenk, Nedim'in düşüşü ile ilgili gerçekleri itiraf ediyor. Başta Agah Bey olmak üzere odadakiler, Cenk'in itirafı üzerine büyük şok yaşıyorlar. Agah Bey, oğlunun söylediklerine inanamıyor ve doğru olmadığını söylemesi için Cenk'i zorluyor; fakat Cenk, babasının istediği cevabı vermiyor. Cenk, bu travmayı daha fazla yaşamamak için geri dönülemez bir hamle yapıyor. Korumaya ait silahı belinden alarak intihara kalkışıyor. Agah Bey hızlı davranarak ona engel olmaya çalışsa da silah ateş alıyor. Herkesin korku dolu gözleri baba ve oğula dönüyor.

Cenk'in, Nedim ile ilgili anlattıkları Karaçay Ailesini derinden etkiliyor. Agah Bey, bunca zamandır olan bitenden habersiz yaşamanın şoku ile etrafındakilerden şüphe duymaya başlıyor; özellikle de, karısı Şeniz'e karşı. Agah Bey, geçmişi deşmeye karar veriyor ve ilk iş Nedim ile konuşuyor. Saklanan başka bir sır var mı diye onu konuşturmaya çalışıyor.



Bu sırada Ceren'in eline koz olarak kullanabileceği Nedim'in ses kaydı geçiyor. Ceren, duyduklarının şaşkınlığını yaşar; çünkü kayıtta, Nedim’in babası ile yengesi Şeniz'in, Agah Beyi aldatmalarının itirafı bulunmaktadır. Ceren, duyduklarının şaşkınlığını yaşıyor. Ceren, Şeniz'i bitirmek istediğinden bu kozu ona karşı kullanacak mı? Agah Bey, köşkün üstündeki karabulut gibi duran sis perdesini kaldırmayı başarabilecek mi? Dört koldan gelen saldırılar karşısında Şeniz ne yapacak? Karaçay Ailesini nasıl bir durum bekliyor?