Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında Nedim'in elleri Şeniz'in boğazında
Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. Son bölümden kısa bir süre sonra yayınlanan Zalim İstanbul 7. Bölüm fragmanına Nedim’in hamlesi damga vurdu. Öte yandan Ceren’in gözyaşları kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Ceren’in bebeği öldü mü? Şeniz, Nedim’in ellerinden kurtulabilecek mi? İşte, Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti
Zalim İstanbul 7. Bölüm Fragmanı izleyicilerle buluştu. Şeniz'in oyununa gelen Ceren’in gözyaşı döktüğü, Agah ve Seher’in gerçekleri sorguladığı Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında şaşırtan isim ise Nedim oldu. İşte, tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını gözler önüne seren yeni bölüm fragmanı...
Ceren'in hamile olduğunu öğrenen Şeniz bu durumdan kurtulmak için plan yapar. Ceren'in bayılmasından mütevellit kurduğu planları devreye sokar. Ceren bebeğinin öldüğünü düşünür ve yıkılır. Şeniz ise amacına ulaşmıştır.
Öte yandan Cemre ve Cenk arasındaki bağ da birlikte sakladıkları sır yüzünden giderek kuvvetlenir. Cemre, Cenk'e destek olmaya çalışır. Suçun onda değil, onu bu kirli oyuna alet eden annesinde olduğunu söyler. Agah ve Seher ise çocuklarının arasında gelişen bu ani durum değişikliğinin farkındadır. Agah bunun sebebini öğrenmeye kararlıdır. Zira Nedim'e iyi gelen Cemre'nin Cenk yüzünden ellerinden kayıp gitmesini istemez. Bu yüzden de ani bir baskın yaparak aralarındaki bilmeceyi çözebileceğini düşünür. Seher ile birlikte çocukların yanına giderler.
Nedim ise kendinden beklenmeyecek bir şekilde Şeniz'in boğazına yapışır. Şeniz neye uğradığına şaşırır.
Cemre ve Cenk arasındaki sırrı Agah öğrenecek mi?
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