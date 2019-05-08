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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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08.05.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında Nedim'in elleri Şeniz'in boğazında

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Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında Nedim'in elleri Şeniz'in boğazında

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler geldi. Son bölümden kısa bir süre sonra yayınlanan Zalim İstanbul 7. Bölüm fragmanına Nedim’in hamlesi damga vurdu. Öte yandan Ceren’in gözyaşları kafalarda soru işareti bıraktı. Peki, Ceren’in bebeği öldü mü? Şeniz, Nedim’in ellerinden kurtulabilecek mi? İşte, Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti

Zalim İstanbul 7. Bölüm Fragmanı izleyicilerle buluştu. Şeniz'in oyununa gelen Ceren’in gözyaşı döktüğü, Agah ve Seher’in gerçekleri sorguladığı Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında şaşırtan isim ise Nedim oldu. İşte, tüm bu gelişmeleri ve daha fazlasını gözler önüne seren yeni bölüm fragmanı...

Ceren'in hamile olduğunu öğrenen Şeniz bu durumdan kurtulmak için plan yapar. Ceren'in bayılmasından mütevellit kurduğu planları devreye sokar. Ceren bebeğinin öldüğünü düşünür ve yıkılır. Şeniz ise amacına ulaşmıştır.

Öte yandan Cemre ve Cenk arasındaki bağ da birlikte sakladıkları sır yüzünden giderek kuvvetlenir. Cemre, Cenk'e destek olmaya çalışır. Suçun onda değil, onu bu kirli oyuna alet eden annesinde olduğunu söyler. Agah ve Seher ise çocuklarının arasında gelişen bu ani durum değişikliğinin farkındadır. Agah bunun sebebini öğrenmeye kararlıdır. Zira Nedim'e iyi gelen Cemre'nin Cenk yüzünden ellerinden kayıp gitmesini istemez. Bu yüzden de ani bir baskın yaparak aralarındaki bilmeceyi çözebileceğini düşünür. Seher ile birlikte çocukların yanına giderler.
 Nedim ise kendinden beklenmeyecek bir şekilde Şeniz'in boğazına yapışır. Şeniz neye uğradığına şaşırır.
Cemre ve Cenk arasındaki sırrı Agah öğrenecek mi?

 

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