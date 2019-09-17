Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?
Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Zalim İstanbul dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümüne dair ipuçları veren fragmana Ceren’in zehir zemberek sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti
Zalim İstanbul 12. Bölüm Fragmanı yayında! Cenk ve Cemre'nin sırrı ortaya çıkıyor. Seher'in eve geri dönmesini istemediği Cemre, Cenk'in yanında kalmaya başlar. Fakat bu sır hemen ortaya çıkar. Cemre'nin orada kaldığını öğrenen Ceren, Seher ve Civan Cemre'ye oldukça kızgındır. Özellikle Ceren öfkeden deliye döner. Yeni planlar yapmaya başlar. Bu planların en başında Nedim'i kullanarak Cemre'yi incitmek vardır.
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk’e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre’yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.
Agah, Şahin’i bir süredir takiptedir ve şüphelerinde haklı çıkar. Şeniz arkasından iş çevirmektedir. Agah öğrendiklerini sineye çekmez ama önce Nedim’i bulmalıdır. Şeniz de bağlantısı sayesinde Nedim ve Cemre’nin izini bulur. Ancak hesaplamadığı tek şey oğlunun ondan bir adım önde olduğudur.
Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürecektir. Şeniz’ in kusursuz sandığı planı Nedim’i, oğlunu ve kendini içine atan bir yangına dönüşecek, üstüne Agah’a karşı savunmasız kalacaktır.
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