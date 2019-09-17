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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.09.2019 - 16:14, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?

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Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı – Yeni bölümde neler olacak?

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı kısa sürede izleyicilerle buluştu. Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Zalim İstanbul dizisinin önümüzdeki hafta yayınlanacak olan bölümüne dair ipuçları veren fragmana Ceren’in zehir zemberek sözleri damga vurdu. Peki, yeni bölümde neler yaşanacak? İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı ve kısa bir özeti

Zalim İstanbul 12. Bölüm Fragmanı yayında! Cenk ve Cemre'nin sırrı ortaya çıkıyor. Seher'in eve geri dönmesini istemediği Cemre, Cenk'in yanında kalmaya başlar. Fakat bu sır hemen ortaya çıkar. Cemre'nin orada kaldığını öğrenen Ceren, Seher ve Civan Cemre'ye oldukça kızgındır. Özellikle Ceren öfkeden deliye döner. Yeni planlar yapmaya başlar. Bu planların en başında Nedim'i kullanarak Cemre'yi incitmek vardır.

 YENİ BÖLÜMDE  NELER OLACAK?

Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk’e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre’yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.

Agah, Şahin’i bir süredir takiptedir ve şüphelerinde haklı çıkar. Şeniz arkasından iş çevirmektedir. Agah öğrendiklerini sineye çekmez ama önce Nedim’i bulmalıdır. Şeniz de bağlantısı sayesinde Nedim ve Cemre’nin izini bulur. Ancak hesaplamadığı tek şey oğlunun ondan bir adım önde olduğudur.

Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürecektir. Şeniz’ in kusursuz sandığı planı Nedim’i, oğlunu ve kendini içine atan bir yangına dönüşecek, üstüne Agah’a karşı savunmasız kalacaktır.

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