Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Nedim ölecek mi?
Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam eden Zalim İstanbul'un 11. bölüm fragmanlarında Nedim'in akıbeti merak konusu oldu. Peki, Zalim İstanbul yeni bölümünde neler olacak, Nedim öldü mü? İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet
Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında Nedim'in öldüğü yönünde haberler çıkıyor. Nedim'in ölümünden ise Cemre sorumlu tutularak, gözaltına alınıyor!
Cemre ile karşı karşıya gelen Agah, ondan bu ihaneti ne için yaptığının hesabını soruyor! Sonrasında ise soluğu Şeniz'in yanında alıyor! Peki Cemre, gerçekleri Agah'a söyledi mi?
Nedim, tekrar hayata döndürülebilecek mi?
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk’e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre’yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.
Agah, Şahin’i bir süredir takiptedir ve şüphelerinde haklı çıkar. Şeniz arkasından iş çevirmektedir. Agah öğrendiklerini sineye çekmez ama önce Nedim’i bulmalıdır. Şeniz de bağlantısı sayesinde Nedim ve Cemre’nin izini bulur. Ancak hesaplamadığı tek şey oğlunun ondan bir adım önde olduğudur.
Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürecektir. Şeniz’ in kusursuz sandığı planı Nedim’i, oğlunu ve kendini içine atan bir yangına dönüşecek, üstüne Agah’a karşı savunmasız kalacaktır.
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