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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.09.2019 - 14:14, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Nedim ölecek mi?

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Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Nedim ölecek mi?

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni sezon bölümleriyle kaldığı yerden devam eden Zalim İstanbul'un 11. bölüm fragmanlarında Nedim'in akıbeti merak konusu oldu. Peki, Zalim İstanbul yeni bölümünde neler olacak, Nedim öldü mü? İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanları ve kısa bir özet

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanında Nedim'in öldüğü yönünde haberler çıkıyor. Nedim'in ölümünden ise Cemre sorumlu tutularak, gözaltına alınıyor!

Cemre ile karşı karşıya gelen Agah, ondan bu ihaneti ne için yaptığının hesabını soruyor! Sonrasında ise soluğu Şeniz'in yanında alıyor! Peki Cemre, gerçekleri Agah'a söyledi mi?

Nedim, tekrar hayata döndürülebilecek mi?

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Cenk’in Cemre ile beklenmedik karşılaşması kaçma kovalamacaya dönüşür. Cemre, Cenk’e asla güvenmez, ne niyetle orada olduğuna inanmaz ve sert bir yüzleşmenin ardından onu atlatmayı başarıp pansiyona döner. Nedim, onu tanıyan pansiyoncudan korkmuş, Cemre’yi uyarmaya çalışır fakat Cemre, Cenk paniğindedir, onu dinlemez, tek derdi hemen o gece oradan kaçmalarıdır.

Agah, Şahin’i bir süredir takiptedir ve şüphelerinde haklı çıkar. Şeniz arkasından iş çevirmektedir. Agah öğrendiklerini sineye çekmez ama önce Nedim’i bulmalıdır. Şeniz de bağlantısı sayesinde Nedim ve Cemre’nin izini bulur. Ancak hesaplamadığı tek şey oğlunun ondan bir adım önde olduğudur.

Seher gözaltında dahi kızından bir haber almak için çırpınırken aldığı haber onu yıkıma götürecektir. Şeniz’ in kusursuz sandığı planı Nedim’i, oğlunu ve kendini içine atan bir yangına dönüşecek, üstüne Agah’a karşı savunmasız kalacaktır.

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