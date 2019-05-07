Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ceren’in bebeği düştü mü?
Kanal D ekranlarının soluksuz takip edilen iddialı dizisi Zalim İstanbul 6 Mayıs Salı günü çarpıcı bir bölümle izleyici karşısına çıktı. Zalim İstanbul’un yayınlanan son bölümüne Şeniz’i Ceren’e oyunu damga vurdu. Ceren’in bebeğini düşürüp düşürmediğini merak eden izleyiciler heyecanla fragmanı bekliyor. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Zalim İstanbul dizisinin olaylı son bölümü ardından gözler yeni fragmana çevrildi. Ekran macerasında 6 haftayı geride bırakan Zalim İstanbul’un son bölümünde Cenk’in Nedim’e silah doğrultması ortalığı karıştırdı. Şeniz Ceren'e, hamileliği konusunda onu desteklediğini söyledi. Şaşkın bir mutluluk hisseden Ceren, Zalim İstanbul son bölüm finalinde hayatının şokunu yaşadı. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Yeni bölüm fragmanı yayınlanır yayınlanmaz haberimizden ulaşabilirsiniz.
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Cenk'in, Nedim'e silah çekmesi Agah'ı delirtti.
Cenk, Şeniz'in sözleri üzerine Nedim'in odasına girdi. Kasadan aldığı silahı ona doğrulttu. Amacı onu vurup yaşadığı psikolojik bunalımı ortadan kaldırmaktı. Fakat, odada başka birisi daha vardı: Cemre... Cemre, gördüğü manzara karşısında şok oldu. Uzun süredir Cenk ile Nedim arasında bir şeylerin olduğunun farkındaydı. Ona engel oldu.
Agah, Cenk'in silah çekerek Nedim'i öldürmeye teşebbüs ettiğini öğrendi. Aynı silahla oğlu Cenk'in karşısına dikildi. Köşkteki herkesin önünde ona ağır laflar söyleyerek silahını doğrultu.. Herkes bu olaydan dolayı çok şaşkındı. İlk kez Agah'ın oğlu ile olan çatışmasına şahit olmuşlardı.
Şeniz, ortalığın karışmasından sonra bir hamle yaptı. Durumun kötü sonuçlarını üstünden atabilmek için Ceren'i kullandı. Onun hamile olduğunu öğrendi Cenk'in yaptığı son hareketten sonra kendisini sırtından bıçakladığını düşündü.
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