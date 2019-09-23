Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12. bölümde neler yaşandı?
Kanal D'nin pazartesi akşamları izleyici ile buluşan dizisi Zalim İstanbul 12. bölümü ile ekranlara geldi. Sevilen dizinin bu haftaki bölümünde, Cenk Cemre'yi bularak ona şaşırtıcı bir teklif sundu. Ceren ise Cemre ile ilgili planlar yaparken, Nedim'e yaptığı eziyetlerle beklemediği bir durumla karşılaştı. Peki, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? 12. bölümde neler yaşandı?
Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven'in paylaştığı Zalim istanbul, 23 Eylül tarihinde 12. bölümüyle sevenlerinin karşısına çıktı. Heyecan dolu bir bölümün ardından, Zalim İstanbul hayranları haftaya yayınlanacak olan bölümün fragmanıyla ilgili şimdiden araştırma yapmaya başladı. İşte, Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanına dair bilgiler.
Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığı zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
ZALİM İSTANBUL'UN SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?
Cemre'nin Antakya'ya gönderilmesine kayıtsız kalamayan Cenk, yolunu kesip gönderilmesine engel olur. Cemre’nin Antakya’ya gitmediği haberi çok geçmeden Karaçay köşküne de ulaşır.
Agahtan önce haberi alan ve Cenk ile Cemre’den hesap sormaya giden Ceren’i ise beklemediği bir sürpriz karşılar.
Cemre, artık kendine yeni bir yol çizme arayışındadır. Seher, Cemre’ye kapattığı kapının vicdan azabıyla yanıp tutuşurken, Cemre’den ilk haber alan kişi Civan olur.
Cemre kendi dünyasına kapanmışken kendini yine Nedim’in yanı başında bulur. Agah ise Cemre’yi uzak tutmak için daha büyük bir önlem alma arayışına girer.
Ne yaparsa yapsın annesinin Cemre'den vazgeçmediğini gören Ceren ise, onu hayatlarından tamamen çıkarmaya kararlıdır. Seher duruma el koyar ve Ceren’in yanında tavır alır ta ki Ceren’i Nedime eziyet ederken kendi gözleri ile görene kadar.
Cenk, Cemre'nin izini bulmak için uğraşırken Şeniz, oğlunu Cemre’den o kızdan uzak tutmaya kararlıdır. Cenk ise Cemre'yi bulur ve ona beklemediği şaşırtıcı bir teklif yapar.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle