Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Ceren kimle evlendi?
Zalim İstanbul dizisi 13 Mayıs Pazartesi günü 7. Bölümüyle izleyici karşısına çıktı. Pazartesi akşamlarına damga vuran Kanal D dizisi Zalim İstanbul’un son bölüm finaline Ceren’e kurulan hain plan damga vurdu. Yeni bölüm fragmanı ise kısa sürede paylaşıldı. İşte, Zalim İstanbul yeni bölümünden ilk görüntüler
Zalim İstanbul dizisinin olaylı son bölümü ardından yeni fragman yayınlandı. Ceren’in perişan halini gören dizi takipçileri genç kızın kimle evlendiğini merak ediyor. Zalim İstanbul yeni bölümüyle 20 Mayıs Pazartesi saat 20.00'da Kanal D'de!
Şeniz'in planları doğrultusunda Cenk ile evleneceğinin hayallerini kuran Ceren için işler hiç iyi gitmez. Gelinlik giyip mutlu sona ulaşacağını düşünen genç kız karşılaştıklarının sonucunda hayatının en büyük hayal kırıklığına uğrar. Seher ise kızının yaşadıklarını öğrendikten sonra tam anlamıyla yıkılır. Kızı için düşlediği geleceğin ellerinin arasından kaybolup gittiğini anlar. Tüm yaşananlara rağmen anne yüreğiyle kızının yanında olmaya çalışır. Ama geldikleri bu köşk tüm aile fertlerinin hayatını yeni baştan yazmaya kararlıdır.
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