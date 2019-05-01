Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Cenk itiraf ediyor
Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 60 saniye uzunluğundaki Zalim İstanbul 6. Bölüm fragmanına Cenk’in itiraf sahnesi damga vurdu. Yaşadığı vicdan azabına dayanamayan Cenk, yıllardır sakladığı gerçeği itiraf ediyor, yer yerinden oynuyor. İşte, Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler
Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran iddialı dizisi Zalim İstanbul’un yeni bölüm fragmanıyla çarpıcı ipuçları geldi. 6 Mayıs tarihli Zalim İstanbul 6. Bölümünde Şeniz’in korktuğu başına geliyor. Agah duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşıyor. İşte, Zalim İstanbul dizisinin 6. Bölüm fragmanı ve kısa bir özeti
YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?
Cenk'in Nedim'e silah doğrulttuğunu gören Agah sinirden çılgına döner. Bu yapılanın hesabını sormaya kararlıdır. Ailesinin içinde olduğu bu durum Agah'ın öfkesinin daha da artmasına sebep olur. Önce Şeniz'e bunun hesabını sorar. Ancak Şeniz korkusundan tek kelime edemez. Cenk ise ne yapacağını bilemez halde oradan oraya savrulur. Fakat yıllardır saklanan gerçeklerin açığa çıkma zamanı gelmiştir. Karaçay ailesinin en büyük sırrı sonunda ortaya çıkar. Şeniz'in özellikle tembihlediği Cenk, daha fazla dayanamaz ve gerçeği Agah'a söyler. Nedim'in başına gelenlerin tüm suçlusunun kendisi olduğunu itiraf eder. Agah ise duydukları karşısında yıkılır ve oğlu ile artık geri dönülemeyecek bir yola girer.
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