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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.05.2019 - 10:39, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Cenk itiraf ediyor

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Zalim İstanbul yeni bölüm fragmanı yayınlandı: Cenk itiraf ediyor

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanı izleyicilerle buluştu. 60 saniye uzunluğundaki Zalim İstanbul 6. Bölüm fragmanına Cenk’in itiraf sahnesi damga vurdu. Yaşadığı vicdan azabına dayanamayan Cenk, yıllardır sakladığı gerçeği itiraf ediyor, yer yerinden oynuyor. İşte, Zalim İstanbul dizisinin yeni bölümünden ilk görüntüler

Kanal D ekranlarının pazartesi akşamlarına damga vuran iddialı dizisi Zalim İstanbul’un yeni bölüm fragmanıyla çarpıcı ipuçları geldi. 6 Mayıs tarihli Zalim İstanbul 6. Bölümünde Şeniz’in korktuğu başına geliyor. Agah duydukları karşısında büyük bir yıkım yaşıyor. İşte, Zalim İstanbul dizisinin 6. Bölüm fragmanı ve kısa bir özeti

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk'in Nedim'e silah doğrulttuğunu gören Agah sinirden çılgına döner. Bu yapılanın hesabını sormaya kararlıdır. Ailesinin içinde olduğu bu durum Agah'ın öfkesinin daha da artmasına sebep olur. Önce Şeniz'e bunun hesabını sorar. Ancak Şeniz korkusundan tek kelime edemez. Cenk ise ne yapacağını bilemez halde oradan oraya savrulur. Fakat yıllardır saklanan gerçeklerin açığa çıkma zamanı gelmiştir. Karaçay ailesinin en büyük sırrı sonunda ortaya çıkar. Şeniz'in özellikle tembihlediği Cenk, daha fazla dayanamaz ve gerçeği Agah'a söyler. Nedim'in başına gelenlerin tüm suçlusunun kendisi olduğunu itiraf eder. Agah ise duydukları karşısında yıkılır ve oğlu ile artık geri dönülemeyecek bir yola girer.

 

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