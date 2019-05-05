Zalim Ä°stanbul yeni bölüm 2. fragmanÄ±nda Åženiz'den ÅŸok eden karar
Zalim Ä°stanbul dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼m 2. FragmanlarÄ± izleyicilerle buluÅŸtu. Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n SalÄ± akÅŸamlarÄ±na damga vuran iddialÄ± dizisi Zalim Ä°stanbul, 6 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek. Yeni bÃ¶lÃ¼mde Åženiz herkesi ÅŸoke eden bir kumar oynayacak. Ä°ÅŸte Zalim Ä°stanbul yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± ve kÄ±sa bir Ã¶zeti
Zalim Ä°stanbul yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ±yla Ã§arpÄ±cÄ± bir o kadar da merak uyandÄ±ran geliÅŸmelerin sinyalini verdi. Yeni bÃ¶lÃ¼mde Cenk'in itirafÄ± sert rÃ¼zgarlar estiriyor,Â Agah'Ä± duygusal yoldan tekrar yanÄ±na Ã§ekebilmek iÃ§in bir hamle daha yapan Åženiz, her ÅŸeyi yeniden baÅŸlatabilecek ya da bitirecek bir karar alÄ±yor. Ä°ÅŸte,ÂZalim Ä°stanbul yeni bÃ¶lÃ¼mden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler
Yeni bÃ¶lÃ¼mde neler olacak?
Agah, Nedim ile ilgili olan dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini itiraf ediyor!
Agah, Seher'i kolundan tuttuÄŸu gibi Nedim'in odasÄ±na sÃ¼rÃ¼kler. Cemre konusunda neden Ä±srar ettiÄŸini anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Nedim'in konuÅŸmasÄ±, yÃ¼rÃ¼mesi ev sonuÃ§ olarak mutluluÄŸu Cemre'nin ellerindedir. Agah, bu durumu Seher'in de gÃ¶rmesini ister. Seher, Cemre'nin Nedim'e umut olduÄŸunu gÃ¶rmesi onu sevindirir; fakat, Agah'Ä±n sÃ¶yledikleri onu ÅŸaÅŸkÄ±n bÄ±rakÄ±r.
Cenk, Nedim ile olan geÃ§miÅŸi ifÅŸa ettikten sonra iÃ§ine kapanÄ±r. Onu sadece Cemre anlamaktadÄ±r. Herkesten kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Cenk'e destek elini uzatan Cemre yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulamaya baÅŸlÄ±yor.
Åženiz, bu zamana kadar sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra yeni hamlelere giriÅŸiyor. Her ÅŸeyi anlatan ve mÃ¼ttefiki olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cenk'e olan kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla ilk hamlesini Ceren Ã¼zerinden kuruyor. HamileliÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸi Ceren'in ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, dikkatleri kendi Ã¼zerine Ã§ekeceÄŸini bilmektedir. Agah'Ä± duygusal yoldan tekrar yanÄ±na Ã§ekebilmek iÃ§in bir hamle daha yapan Åženiz, sonuca ulaÅŸÄ±p, ulaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± kestiremez...
Zalim Ä°stanbul yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle Pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'de Kanal D'de!
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