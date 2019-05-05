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HÃœRRÄ°YET KURUMSAL

YÄ±l 1948. GÃ¼nlerden 1 MayÄ±s... Rotatifler, TÃ¼rk basÄ±n tarihine damgasÄ±nÄ± vuracak HÃ¼rriyet iÃ§in dÃ¶nÃ¼yor ve TÃ¼rkiyeyeni bir gazeteye uyanÄ±yor.

1 MayÄ±s 1948â€™de okuyucusuyla buluÅŸan HÃ¼rriyet, ilk gÃ¼nden bu yana "TarafsÄ±z ve kaynaÄŸÄ±ndan doÄŸru haber" ilkesinden Ã¶dÃ¼n vermeksizin yayÄ±n yaÅŸamÄ±nÄ± sÃ¼rdÃ¼rmekte, sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶ncÃ¼ ve Ã¶rnek gazetesi konumunu daha da Ã¶teye gÃ¶tÃ¼rerek kÃ¼resel bir medya markasÄ± olma iddiasÄ±yla geleceÄŸe uzanmaktadÄ±r.

O gÃ¼nden bugÃ¼ne, ilk gÃ¼nkÃ¼ heyecanÄ± yitirmeden, "her sabah yeni bir gÃ¼n baÅŸlar ve rotatifler dÃ¶ner" anlayÄ±ÅŸÄ±yla kurumsallaÅŸan HÃ¼rriyet, bugÃ¼n TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã§ok okunan gazetelerinden biri ve Ã§ok sesli bir toplumun aynasÄ±dÄ±r. Birkitle gazetesi olarak, TÃ¼rkiyeâ€™nin en Ã¼cra kÃ¶ÅŸesindeki kahvehanelerden, ev kadÄ±nlarÄ±nÄ±n mutfaÄŸÄ±na dek geniÅŸ bir okur kitlesiyle buluÅŸmakta, basÄ±lÄ± gazetesiyle her gÃ¼n 1,4 milyon kiâ€‹ÅŸiye ulaÅŸmaktadÄ±r. KÃ¼reselleÅŸen dÃ¼nya, deÄŸiÅŸen gazetecilik anlayÄ±ÅŸÄ± Ã§erÃ§evesinde her platformda okurlarÄ± ve paydaÅŸlarÄ±yla iletiÅŸim halinde olmayÄ± ilke edinenHÃ¼rriyet basÄ±lÄ± gazetenin yanÄ± sÄ±ra web-cep- tabletâ€™den de gÃ¼nde milyonlarca kiÅŸiye eriÅŸmekte, â€‹â€‹â€‹68.yÄ±lÄ±nda gÃ¼nlÃ¼kortalama 3.â€‹3 milyon ziyaretÃ§iye ulaÅŸmaktadÄ±r.

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Televizyon
05.05.2019 - 12:07, Son GÃ¼ncelleme:

Zalim Ä°stanbul yeni bölüm 2. fragmanÄ±nda Åženiz'den ÅŸok eden karar

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Zalim Ä°stanbul yeni bölüm 2. fragmanÄ±nda Åženiz'den ÅŸok eden karar

Zalim Ä°stanbul dizisinin yeni bÃ¶lÃ¼m 2. FragmanlarÄ± izleyicilerle buluÅŸtu. Kanal D ekranlarÄ±nÄ±n SalÄ± akÅŸamlarÄ±na damga vuran iddialÄ± dizisi Zalim Ä°stanbul, 6 MayÄ±s Pazartesi gÃ¼nÃ¼ kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edecek. Yeni bÃ¶lÃ¼mde Åženiz herkesi ÅŸoke eden bir kumar oynayacak. Ä°ÅŸte Zalim Ä°stanbul yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ± ve kÄ±sa bir Ã¶zeti

Zalim Ä°stanbul yeni bÃ¶lÃ¼m fragmanlarÄ±yla Ã§arpÄ±cÄ± bir o kadar da merak uyandÄ±ran geliÅŸmelerin sinyalini verdi. Yeni bÃ¶lÃ¼mde Cenk'in itirafÄ± sert rÃ¼zgarlar estiriyor,Â  Agah'Ä± duygusal yoldan tekrar yanÄ±na Ã§ekebilmek iÃ§in bir hamle daha yapan Åženiz, her ÅŸeyi yeniden baÅŸlatabilecek ya da bitirecek bir karar alÄ±yor. Ä°ÅŸte,ÂZalim Ä°stanbul yeni bÃ¶lÃ¼mden gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ler

Yeni bÃ¶lÃ¼mde neler olacak?

Agah, Nedim ile ilgili olan dÃ¼ÅŸÃ¼ncelerini itiraf ediyor!

Agah, Seher'i kolundan tuttuÄŸu gibi Nedim'in odasÄ±na sÃ¼rÃ¼kler. Cemre konusunda neden Ä±srar ettiÄŸini anlatmaya Ã§alÄ±ÅŸÄ±r. Nedim'in konuÅŸmasÄ±, yÃ¼rÃ¼mesi ev sonuÃ§ olarak mutluluÄŸu Cemre'nin ellerindedir. Agah, bu durumu Seher'in de gÃ¶rmesini ister. Seher, Cemre'nin Nedim'e umut olduÄŸunu gÃ¶rmesi onu sevindirir; fakat, Agah'Ä±n sÃ¶yledikleri onu ÅŸaÅŸkÄ±n bÄ±rakÄ±r.

Cenk, Nedim ile olan geÃ§miÅŸi ifÅŸa ettikten sonra iÃ§ine kapanÄ±r. Onu sadece Cemre anlamaktadÄ±r. Herkesten kaÃ§maya Ã§alÄ±ÅŸan Cenk'e destek elini uzatan Cemre yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doÄŸruluÄŸunu sorgulamaya baÅŸlÄ±yor.

Åženiz, bu zamana kadar sakladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rrÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ±ndan sonra yeni hamlelere giriÅŸiyor. Her ÅŸeyi anlatan ve mÃ¼ttefiki olarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ Cenk'e olan kÄ±zgÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla ilk hamlesini Ceren Ã¼zerinden kuruyor. HamileliÄŸini Ã¶ÄŸrendiÄŸi Ceren'in ortalÄ±ÄŸÄ± karÄ±ÅŸtÄ±rÄ±p, dikkatleri kendi Ã¼zerine Ã§ekeceÄŸini bilmektedir. Agah'Ä± duygusal yoldan tekrar yanÄ±na Ã§ekebilmek iÃ§in bir hamle daha yapan Åženiz, sonuca ulaÅŸÄ±p, ulaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± kestiremez...
Zalim Ä°stanbul yeni bÃ¶lÃ¼mÃ¼yle Pazartesi akÅŸamÄ± saat 20.00'de Kanal D'de!

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