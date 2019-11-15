Zalim İstanbul son bölümü kesintisiz izle - Zalim İstanbul 18. bölüm tam hali
Zalim İstanbul son bölümüyle hafızalara kazındı. Kanal D’nin pazartesi akşamlarına damga vuran dizisi Zalim İstanbul’un 18. Bölümünde Nedim’in muhteşem dönüşü konaktakiler üzerinde şok etkisi yarattı. Şeniz’in intiharı ise son bölümün en dikkat çeken sahnelerinden oldu. Gelişmeleri kaçıranlar Zalim İstanbul son bölümünü kesintisiz izlemenin yollarını arıyor. İşte, dizinin son bölümünde yaşananlara ilişkin detaylar ve Zalim İstanbul 18. bölüm tam hali…
Zalim İstanbul 11 Kasım Pazartesi günü nefesleri kesen bir bölümle izleyicilerin karşısına çıktı.Yayınlanan son bölüm finalinde Nedim, intikam planının startını verdi. Nedim, planına nereden başlayacağına karar verdi ve Ceren'in evine giderek karşısına dikildi. Ceren ilk önce onu tanıyamadı; fakat, daha dikkatli bakınca Nedim olduğunu anladı. Hayalet görmüş gibi Nedim'den korktu Nedim'in yüzünde ise, başlattığı planının keyfini süren bir ifade vardı. Bu sahneyle final yapan Zalim İstanbul son bölümünde çarpıcı sahneler vardı. Peki, Zalim İstanbul son bölümünde başka neler yaşandı?
Sahneleriyle sosyal medyaya damga vuran Zalim İstanbul son bölümüne haberimizde yer verdik. Aşağıda yer verdiğimiz videoya tıklayarak Zalim İstanbul son bölümü kesintisiz izleyebilirsiniz.
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SON BÖLÜM KISA ÖZET
Nedim düğün yemeğine bomba gibi düşer. Köşk halkı Nedim’i dimdik ayakta karşılarında görmenin şaşkınlığını yaşar. Şeniz ve Cenk için ise geri sayım başlamıştır. Köşkün kendisine henüz hazır olmadığını söyleyen Nedim, amcasının tüm ısrarlarına rağmen o akşam köşkten ayrılır.
Nedim ertesi gün köşke geldiğinde ise Şeniz’ in en büyük kâbusu da gerçek olur. Şeniz ve Cenk için kıyamet artık Nedim’in iki dudağı arasındadır. Cemre aynı çatı altında yanına yaklaşamadığı Nedim’i ayakta görmenin sevincini uzaktan da olsa yaşar. Cenk ise neden hala evli kaldıklarını sorgulayacak ve Cemreyi köşeye sıkıştıracaktır.
Nedim için başlayan yeni hayat köşkteki herkes tarafından meraklı gözlerle izlenirken Seher, Ceren’ in neden hala affedilmediğini sorgular.
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