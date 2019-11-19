Zalim İstanbul 19. bölüm tam izle Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul'un 19. bölümü internetten izlenebiliyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümü kaçıran diziseverler, şimdi Zalim İstanbul'un son bölümünü kesintisiz izlemek için internette araştırma yapıyor. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul dün akşam 19. bölümüyle ekranlara geldi. Zalim İstanbul'un 19. bölümünde; Karaçay Ailesi ve Seher'in ailesi Nedim'in sürprizi ile büyük şok yaşadı. Son bölümü televizyondan takip edemeyen diziseverler, Zalim İstanbul'un 19. son bölümünü internet üzerinden izlemek istiyor. İşte, Zalim İstabul'un 19. bölümü...
ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ
Nedim, yavaş yavaş intikam planını uygulamaya başlıyor. Ceren'in kaldığı eve giderek ilk hamlesini yapıyor. Ceren, Nedim'deki değişim yüzünden büyük korku ve şaşkınlık yaşıyor. Anlam veremediği yakınlığı yüzünden tedirgin oluyor. Cemre, Nedim'in kendisinden uzak hallerinden dolayı büyük merak içindedir. Bir şeyler planladığı hissetse de, adını koyamıyor. Özellikle Şeniz ve Cenk, diken üstünde bir hayatın içine düşüyorlar. Hal böyleyken Nedim herkesi çok şaşırtan bir durum yaratıyor. Amcası Agah'ı bile karşısına alacağı bu hamle köşkte deprem etkisi yaratıyor.
Damla, annesi Şeniz ve babası Agah'ın ayrılma kararı karşısında kendince bir karar alıyor. Evi terk ederek telefonlarını kapatıyor. Şeniz ve Agah, Damla'yı bulmak için köşkte seferberlik ilan ediyorlar. Damla, yerini bir tek Civan'a söylüyor. Civan, Damla'nın yanına giderek ona kendince destek olurken, Cenk'in öfkesini üstünde topluyor. Cemre'nin, kendisini korkutan mesajı ile Damla'nın yerini bildirmek zorunda kalıyor. Damla eve döndükten sonra Cenk ve Cİvan karşı karşıya kalıyor. Seher, oğlu Civan ile Cenk arasındaki öfke dolu anlara şahit oluyor; fakat, nedenini anlamıyor...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle