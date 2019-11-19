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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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19.11.2019 - 08:24, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul 19. bölüm tam izle Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle

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Zalim İstanbul 19. bölüm tam izle Zalim İstanbul son bölüm kesintisiz izle

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas gibi isimlerin rol aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul'un 19. bölümü internetten izlenebiliyor. Dün akşam ekranlara gelen bölümü kaçıran diziseverler, şimdi Zalim İstanbul'un son bölümünü kesintisiz izlemek için internette araştırma yapıyor. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul dün akşam 19. bölümüyle ekranlara geldi. Zalim İstanbul'un 19. bölümünde; Karaçay Ailesi ve Seher'in ailesi Nedim'in sürprizi ile büyük şok yaşadı. Son bölümü televizyondan takip edemeyen diziseverler, Zalim İstanbul'un 19. son bölümünü internet üzerinden izlemek istiyor. İşte, Zalim İstabul'un 19. bölümü...

ZALİM İSTANBUL SON BÖLÜM ÖZETİ

Nedim, yavaş yavaş intikam planını uygulamaya başlıyor. Ceren'in kaldığı eve giderek ilk hamlesini yapıyor. Ceren, Nedim'deki değişim yüzünden büyük korku ve şaşkınlık yaşıyor. Anlam veremediği yakınlığı yüzünden tedirgin oluyor. Cemre, Nedim'in kendisinden uzak hallerinden dolayı büyük merak içindedir. Bir şeyler planladığı hissetse de, adını koyamıyor. Özellikle Şeniz ve Cenk, diken üstünde bir hayatın içine düşüyorlar. Hal böyleyken Nedim herkesi çok şaşırtan bir durum yaratıyor. Amcası Agah'ı bile karşısına alacağı bu hamle köşkte deprem etkisi yaratıyor.

Damla, annesi Şeniz ve babası Agah'ın ayrılma kararı karşısında kendince bir karar alıyor. Evi terk ederek telefonlarını kapatıyor. Şeniz ve Agah, Damla'yı bulmak için köşkte seferberlik ilan ediyorlar. Damla, yerini bir tek Civan'a söylüyor. Civan, Damla'nın yanına giderek ona kendince destek olurken, Cenk'in öfkesini üstünde topluyor. Cemre'nin, kendisini korkutan mesajı ile Damla'nın yerini bildirmek zorunda kalıyor. Damla eve döndükten sonra Cenk ve Cİvan karşı karşıya kalıyor. Seher, oğlu Civan ile Cenk arasındaki öfke dolu anlara şahit oluyor; fakat, nedenini anlamıyor...

 

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