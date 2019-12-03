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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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03.12.2019 - 07:50, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul son bölüm izle - Zalim İstanbul 21. bölüm tam ve kesintisiz izle

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Zalim İstanbul son bölüm izle - Zalim İstanbul 21. bölüm tam ve kesintisiz izle

Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Zalim İstanbul, bu hafta 21. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Her bölümünde ayrı bir heyecan olan Zalim İstanbul'un 21. bölümünde Nedim, şirkette hakkı olanı isteyerek Agah Beyi şaşırttı. Öte yandan Ceren, Agah'ın sunduğu para teklifi üzerine dönülmez bir karar verdi. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven'in rol aldığı Zalim İstanbul, 21. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından, diziyi televizyon başından takip edemeyen diziseverler, Zalim İstanbul'u internetten izlemek için araştırmalara başladı. İşte, Zalim İstanbul'un 21. bölümü...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Agah Bey, Nedim'in köşke Ceren'i yerleştirmesinin şaşkınlığını yaşarken ikinci bir şaşkınlık yaşar. Nedim şirkette bir oda ister. Nedim'in böyle bir karar vermesini soğukkanlı olarak karşılar. Şeniz'in kendisini bu konu ile önceden doldurması ise, Agah'ın içine kurdu düşürmüş oldu. Nedim'e karşı bakış açısı değişmeye başlar. Şirketi bu hale kendisinin getirmesi ve elinden kayıp gidecek olması onu biraz düşündürür; fakat, Nedim'e ait olduğunu yok saymaz. Cenk ise, şirket ile ilgili Nedim'in çıkışına en sert tepkiyi verir.

Ceren, Agah'ın sunduğu para teklifi üzerine dönülmez bir karar verir. Açık çek gözünü döndürmüştür. Şeniz ile ilgili bildiklerini ve köşkte dönen dolapları Agah'a satacağını düşünürken ummadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Agah, ona öyle bir anlaşma önerir ki Ceren ne yapacağını şaşırır. Agah'ın hazırladığı anlaşmada Ceren, Karaçay soyadından ve bebeğin haklarından vazgeçmek zorunda kalır. Anlaşma kağıdını imzalar; fakat, Şeniz'in usta manevrasıyla doldurduğu Seher anlaşmayı yırtmasını bilir.

 

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