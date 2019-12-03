Zalim İstanbul son bölüm izle - Zalim İstanbul 21. bölüm tam ve kesintisiz izle
Pazartesi akşamları Kanal D ekranlarında ilgiyle izlenen Zalim İstanbul, bu hafta 21. bölümüyle diziseverlerle buluştu. Her bölümünde ayrı bir heyecan olan Zalim İstanbul'un 21. bölümünde Nedim, şirkette hakkı olanı isteyerek Agah Beyi şaşırttı. Öte yandan Ceren, Agah'ın sunduğu para teklifi üzerine dönülmez bir karar verdi. İşte, Zalim İstanbul'un son bölümü...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Berker Güven'in rol aldığı Zalim İstanbul, 21. bölümüyle ekranlara geldi. Son bölümün hemen ardından, diziyi televizyon başından takip edemeyen diziseverler, Zalim İstanbul'u internetten izlemek için araştırmalara başladı. İşte, Zalim İstanbul'un 21. bölümü...
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Agah Bey, Nedim'in köşke Ceren'i yerleştirmesinin şaşkınlığını yaşarken ikinci bir şaşkınlık yaşar. Nedim şirkette bir oda ister. Nedim'in böyle bir karar vermesini soğukkanlı olarak karşılar. Şeniz'in kendisini bu konu ile önceden doldurması ise, Agah'ın içine kurdu düşürmüş oldu. Nedim'e karşı bakış açısı değişmeye başlar. Şirketi bu hale kendisinin getirmesi ve elinden kayıp gidecek olması onu biraz düşündürür; fakat, Nedim'e ait olduğunu yok saymaz. Cenk ise, şirket ile ilgili Nedim'in çıkışına en sert tepkiyi verir.
Ceren, Agah'ın sunduğu para teklifi üzerine dönülmez bir karar verir. Açık çek gözünü döndürmüştür. Şeniz ile ilgili bildiklerini ve köşkte dönen dolapları Agah'a satacağını düşünürken ummadığı bir durumla karşı karşıya kalır. Agah, ona öyle bir anlaşma önerir ki Ceren ne yapacağını şaşırır. Agah'ın hazırladığı anlaşmada Ceren, Karaçay soyadından ve bebeğin haklarından vazgeçmek zorunda kalır. Anlaşma kağıdını imzalar; fakat, Şeniz'in usta manevrasıyla doldurduğu Seher anlaşmayı yırtmasını bilir.
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