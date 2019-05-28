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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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28.05.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul sezonu olaylı bitirdi... Gözler yeni sezonda

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Zalim İstanbul sezonu olaylı bitirdi... Gözler yeni sezonda

Kanal D ekranlarının iddialı dizisi Zalim İstanbul, 27 Mayıs Pazartesi günü olaylı bir bölümle sezon finali yaptı. Sezon finaline Cemre’nin Nedim’i düğünden kaçırması damga vurdu. Öte yandan Cenk’in açıklama yapmak için sahneye çıkması nefeslerin tutulmasına sebep oldu. Sorularına cevap arayan dizi takipçilerinin gözü şimdi yeni sezonda. İşte, Zalim İstanbul dizisinin sezon finaline dair kısa bir özet...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay ve Simay Barlas’ın başrollerini paylaştığı Zalim İstanbul, sezon finaliyle ekran macerasına ara verdi. Zalim İstanbul'un 9. bölümü olan sezon finalinde, Ceren'in kendisini bıçaklaması hamileliğini ortaya çıkarttı. Ceren ve Şeniz’in oyunlarıyla başa çıkamayan Cemre, herkesi şok eden bir karar vererek Nedim’i düğünden kaçırdı. Peki, Cenk bebeğin babası olduğunu itiraf edecek mi? Cemre ve Nedim kaçabilecek mi? Tüm bu sorulara yanıt yeni sezonda gelecek...

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Ceren, Cenk ile tartıştıktan sonra yanında getirdiği bıçağı kendisine sapladı. Ambulans gelene kadar ilk müdahaleyi Cemre yaptı. Hastaneye yetiştirilen Ceren hemen ameliyata alındı. Karın boşluğuna saplanan bıçak bebeğe zarar vermedi; fakat, doktorun Ceren'in durumunu Seher'e ve diğerlerine anlatmasıyla bebek gizi ortaya çıktı Seher çok şaşkındı. Bebeğin evlendiği Nedim'den olduğu söylendi. Cemre ise, ortada tuhaf şeylerin döndüğünü düşündü. Cenk'in açıklamasını da Şeniz engelledi. Olaylar bu andan itibaren içinden çıkılamaz bir duruma doğru evrildi.

 

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