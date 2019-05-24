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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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24.05.2019 - 10:22, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul sezon finali yapıyor - İşte ilk görüntüler

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Zalim İstanbul sezon finali yapıyor - İşte ilk görüntüler

Zalim İstanbul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla sezon finali haberi verdi. Çarpıcı senaryosuyla ekranlarda fırtınalar estiren Zalim İstanbul, 9. Bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek. Sezon finalinde Ceren’in hamileliği ortaya çıkacak, ortalık karışacak. İşte, Zalim İstanbul sezon finalinden ilk görüntüler

Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul dizisi sezon finali yapıyor. İşte, Zalim İstanbul sezon finali fragmanı ve kısa bir özet...

SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ceren kendini bıçaklayınca Karaçay köşkünde gerçekler ortaya çıkıyor!
Cenk ile konuşan Ceren istediği karşılığı alamayınca sinir krizi geçirerek kendini bıçaklar. Karnındaki bebeğe zarar vermek isteyen Ceren ağır şekilde yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Bu olay Karaçay köşkünde tüm olayların seyrini değiştirir. Çünkü Ceren'in gizlediği hamileliği ortaya çıkmıştır. Seher başta olmak üzere herkes duydukları şey karşısında şok olur. Diğer taraftan Cenk bu durumu nasıl atlatacağını hesap etmektedir. Şeniz oğluna artık olayların sonuna geldiğini söyler. Cemre ise Ceren kendine gelir gelmez bebeğin babasının kim olduğunu sorar. Ceren ise bu soru karşısında iyicene çılgına döner. Cemre gerçekleri öğrenmeye çalışırken bir darbe de annesi Seher'den alır. Artık olaylar herkes için içinden çıkılmaz bir hal almıştır.
Bebeğin babasının Cenk olduğu ortaya çıkacak mı?

 

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