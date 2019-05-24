Zalim İstanbul sezon finali yapıyor - İşte ilk görüntüler
Zalim İstanbul dizisi yayınlanan yeni bölüm fragmanıyla sezon finali haberi verdi. Çarpıcı senaryosuyla ekranlarda fırtınalar estiren Zalim İstanbul, 9. Bölümüyle sezon finali yaparak ekran macerasına ara verecek. Sezon finalinde Ceren’in hamileliği ortaya çıkacak, ortalık karışacak. İşte, Zalim İstanbul sezon finalinden ilk görüntüler
Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul dizisi sezon finali yapıyor. İşte, Zalim İstanbul sezon finali fragmanı ve kısa bir özet...
SEZON FİNALİNDE NELER OLACAK?
Ceren kendini bıçaklayınca Karaçay köşkünde gerçekler ortaya çıkıyor!
Cenk ile konuşan Ceren istediği karşılığı alamayınca sinir krizi geçirerek kendini bıçaklar. Karnındaki bebeğe zarar vermek isteyen Ceren ağır şekilde yaralanır ve hastaneye kaldırılır. Bu olay Karaçay köşkünde tüm olayların seyrini değiştirir. Çünkü Ceren'in gizlediği hamileliği ortaya çıkmıştır. Seher başta olmak üzere herkes duydukları şey karşısında şok olur. Diğer taraftan Cenk bu durumu nasıl atlatacağını hesap etmektedir. Şeniz oğluna artık olayların sonuna geldiğini söyler. Cemre ise Ceren kendine gelir gelmez bebeğin babasının kim olduğunu sorar. Ceren ise bu soru karşısında iyicene çılgına döner. Cemre gerçekleri öğrenmeye çalışırken bir darbe de annesi Seher'den alır. Artık olaylar herkes için içinden çıkılmaz bir hal almıştır.
Bebeğin babasının Cenk olduğu ortaya çıkacak mı?
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