Zalim İstanbul seti engelli hayranlarını ağırladı
Kanal D’nin ilgi ile izlenen dizisi Zalim İstanbul, Engelliler Haftası kapsamında önemli bir organizasyona ev sahipliği yaptı. Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’nden gelen misafirler, hayranı oldukları dizi oyuncuları ile bir araya gelerek keyifli anlar yaşadı.
Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Berker Güven, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Bahar Şahin, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Sera Kutlubey’in yer aldığı Zalim İstanbul ekibi, yoğun set programında engelli dostlarını unutmadı. Dizide bedensel engelli Nedim karakterine hayat veren Berker Güven, engelli bireyleri sette ağırladı.
Bedensel Engellilerle Dayanışma Derneği’nin desteğiyle gerçekleşen organizasyonda yaşları 10 ile 20 arasında değişen misafirler, ilk kez bir dizi setine konuk olmanın ve ünlü oyuncularla sohbet etmenin keyfini yaşadı. Kuzguncuk’taki tarihi Ayşe Sıdıka Hanım Köşkü’nde gerçekleşen etkinlikte oyuncular, Engelliler Haftası’nın önemine vurgu yaparken sadece bir hafta değil her zaman engelli dostlarının yanında olunması gerektiğini ifade ettiler.
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