Zalim İstanbul Nedim kimdir? İşte Berker Güven'in biyografisi
Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde 'Nedim Karaçay' karakterine hayat veren Berker Güven, oyunculuk kariyeri ve hayatıyla, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Vatanım Sensin dizisinde de daha önce performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu, kariyerine ilk olarak tiyatro ile başladı. İşte, "Zalim İstanbul Nedim kimdir?" sorusunun cevabını merak edenler için Berker Güven'in biyografisi.
Babam isimli sinema filmi, ile beyaz perde kariyerinde basamakları tırmanmaya başlayan Berker Güven, şu sıralar Zalim İstanbul'da Agah Karaçay'ın tekerlekli sandalyeye bağlı yeğeni Nedim Karaçay karakterini canlandırıyor. Dizideki rolü ile her hafta büyük beğeni toplayan oyuncu, son zamanlarda internette en fazla hayatı merak edilen ünlü isimlerden oldu. İşte, Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven'in hayatına ilişkin bilgiler.
BERKER GÜVEN KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?
Berker Güven, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur. Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.
Berker Güven, 2017 yılında rol aldığı Babam filminde üstün bir oyunculuk performansı göstermiş, zor bir rolün üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.
Başarılı ve genç oyuncu Berker Güven Kanal D dizisi olan Vatanım Sensin’de Filipos’un oğlu, Leon’un kuzeni Aleksi karakteri ile konuşuldu. Şimdi de Kanal D’nin yeni dizisi Zalim İstanbul’da Nedim karakterine hayat veriyor.
Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.
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