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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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11.11.2019 - 21:12, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul Nedim kimdir? İşte Berker Güven'in biyografisi

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Zalim İstanbul Nedim kimdir? İşte Berker Güven'in biyografisi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Zalim İstanbul dizisinde 'Nedim Karaçay' karakterine hayat veren Berker Güven, oyunculuk kariyeri ve hayatıyla, izleyenler tarafından merak konusu oldu. Vatanım Sensin dizisinde de daha önce performansıyla dikkatleri üzerinde toplayan oyuncu, kariyerine ilk olarak tiyatro ile başladı. İşte, "Zalim İstanbul Nedim kimdir?" sorusunun cevabını merak edenler için Berker Güven'in biyografisi.

Babam isimli sinema filmi, ile beyaz perde kariyerinde basamakları tırmanmaya başlayan Berker Güven, şu sıralar Zalim İstanbul'da Agah Karaçay'ın tekerlekli sandalyeye bağlı yeğeni Nedim Karaçay karakterini canlandırıyor. Dizideki rolü ile her hafta büyük beğeni toplayan oyuncu, son zamanlarda internette en fazla hayatı merak edilen ünlü isimlerden oldu. İşte, Zalim İstanbul'un Nedim'i Berker Güven'in hayatına ilişkin bilgiler.

BERKER GÜVEN KİMDİR KAÇ YAŞINDADIR?

Berker Güven, 1994 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema Televizyon Bölümü mezunu olan Berker Güven, adını ilk olarak Tiyatro sahnesinde duyurmuştur. Bir Tiyatro'da sahnelenen "Yen" adlı oyunda yardımcı erkek oyuncu rolünde yer alan Berker Güven, bu rolü ile ödül almıştır.

Berker Güven, 2017 yılında rol aldığı Babam filminde üstün bir oyunculuk performansı göstermiş, zor bir rolün üstesinden başarılı bir şekilde gelmiştir.

Başarılı ve genç oyuncu Berker Güven Kanal D dizisi olan Vatanım Sensin’de Filipos’un oğlu, Leon’un kuzeni Aleksi karakteri ile konuşuldu. Şimdi de Kanal D’nin yeni dizisi Zalim İstanbul’da Nedim karakterine hayat veriyor.

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nde Yen adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Üstün Akmen Genç Oyuncu Ödülü'nü almıştır.

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