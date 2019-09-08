Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Zalim İstanbul'da yeni sezon heyecanı

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerKelebek Haberleri Televizyon HaberleriZalim İstanbul ne zaman başlıyor? Zalim İstanbul'da yeni sezon heyecanı
GeriTelevizyon Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Zalim İstanbul'da yeni sezon heyecanı
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Televizyon
08.09.2019 - 18:50, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Zalim İstanbul'da yeni sezon heyecanı

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Zalim İstanbul'da yeni sezon heyecanı

Ekranlara geldiği ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi akşamı diziseverlerle buluşacak. Sezonun ilk bölümünde; Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim'in peşine düşecek. İşte, Zalim İstanbul'un 10. bölümüne ilişkin ayrıntılar...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul, 10. bölümüyle ekran serüvenine kaldığı yerden devam edecek. Yayınladığı günden bu yana fırtınalar estiren Zalim İstanbul'un yeni sezonun ilk bölümü yine heyecan oldu olacak. İşte, Zalim İstanbul'un 10. bölüm özeti ve fragmanları...

Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti merak konusu iken 10. bölümün detayları belli oldu. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde;

Cemre’nin, Nedim’i kaçırışı köşkte taş taş üstünde bırakmaz. Agah yeğeninden bir haber alabilmek için memleket dahil çalınmadık kapı bırakmaz. Seher kızının da derdinin de peşindedir. Ceren annesini yanına çekmek için mağduriyetini son damlasına kadar kullanır. Seher ise eti tırnaktan ayırmamaya kararlıdır ta ki Neriman kozunu oynayana kadar. Seher şimdi hem kızlarının bağını hem de sırrını korumak zorundadır.

Şeniz, Cemre ve Nedim’i herkesten önce bulmak için elindeki tüm imkanları kullanır. Tabii bu arada Cenk’e yakalandığının farkında değildir. Cenk annesinden bir adım öne geçtiğinde ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.

 

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle

Diğer Magazin Haberleri

Sıradaki Haber
Ömrümüz böyle geçsin!
Cüneyt Arkın 82 yaşında
Evlendikten sonra ilk işi bu oldu
Tansu Çiller torunuyla eğlendi