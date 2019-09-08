Zalim İstanbul ne zaman başlıyor? Zalim İstanbul'da yeni sezon heyecanı
Ekranlara geldiği ilk günden bu yana heyecanla takip edilen Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul, yeni sezonuyla 9 Eylül Pazartesi akşamı diziseverlerle buluşacak. Sezonun ilk bölümünde; Şeniz kendini kurtarmak için Cemre ve Nedim'in peşine düşecek. İşte, Zalim İstanbul'un 10. bölümüne ilişkin ayrıntılar...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas ve Berker Güven gibi isimlerin kadrosunda yer aldığı sevilen dizi Zalim İstanbul, 10. bölümüyle ekran serüvenine kaldığı yerden devam edecek. Yayınladığı günden bu yana fırtınalar estiren Zalim İstanbul'un yeni sezonun ilk bölümü yine heyecan oldu olacak. İşte, Zalim İstanbul'un 10. bölüm özeti ve fragmanları...
Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti merak konusu iken 10. bölümün detayları belli oldu. Zalim İstanbul'un yeni bölümünde;
Cemre’nin, Nedim’i kaçırışı köşkte taş taş üstünde bırakmaz. Agah yeğeninden bir haber alabilmek için memleket dahil çalınmadık kapı bırakmaz. Seher kızının da derdinin de peşindedir. Ceren annesini yanına çekmek için mağduriyetini son damlasına kadar kullanır. Seher ise eti tırnaktan ayırmamaya kararlıdır ta ki Neriman kozunu oynayana kadar. Seher şimdi hem kızlarının bağını hem de sırrını korumak zorundadır.
Şeniz, Cemre ve Nedim’i herkesten önce bulmak için elindeki tüm imkanları kullanır. Tabii bu arada Cenk’e yakalandığının farkında değildir. Cenk annesinden bir adım öne geçtiğinde ise artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır.
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