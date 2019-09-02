Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanından ilk kareler
Kanal D ekranlarında büyük ilgi toplayan ve heyecanlı bir finalle sezonu kapatan Zalim İstanbul için geri sayım başladı. Zalim İstanbul'un 2. sezonunda yaşanacaklarla ilgili izleyenlerin bekleyişi devam ederken, yeni sezona ait ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul 10 bölüm ne zaman? İşte, diziyle ilgili merak edilenler ve yeni sezon fragmanından ilk kareler...
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı Zalim istanbul'un yeni sezon ilk tanıtım fragmanı izleyiciyle paylaştıldı. Sezon finalinde, Ceren'in kendisini bıçaklayıp hastaneye kaldırılması sonrası Nedim ve Cemre'nin köşkü terk etmesi olayıyla yaşananlar, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni sezon tanıtımına ise , Karaçay Köşkü'ne gelen yüzü görünmeyen bir kişi damga vurdu. Peki, Zalim İstanbul 2. sezonunda neler olacak? Nedim yürüyecek mi? İşte, Zalim İstanbul'la ilgili merak edilen detaylar.
ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Zalim İstanbul'un başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül ayının ikinci haftası Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.
ZALİM İSTANBUL 9. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?
Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle