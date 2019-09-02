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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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02.09.2019 - 19:08, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanından ilk kareler

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Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Yeni sezon fragmanından ilk kareler

Kanal D ekranlarında büyük ilgi toplayan ve heyecanlı bir finalle sezonu kapatan Zalim İstanbul için geri sayım başladı. Zalim İstanbul'un 2. sezonunda yaşanacaklarla ilgili izleyenlerin bekleyişi devam ederken, yeni sezona ait ilk tanıtım fragmanı yayınlandı. Peki, Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul 10 bölüm ne zaman? İşte, diziyle ilgili merak edilenler ve yeni sezon fragmanından ilk kareler...

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay gibi başarılı isimlerin başrollerini paylaştığı Zalim istanbul'un yeni sezon ilk tanıtım fragmanı izleyiciyle paylaştıldı. Sezon finalinde, Ceren'in kendisini bıçaklayıp hastaneye kaldırılması sonrası Nedim ve Cemre'nin köşkü terk etmesi olayıyla yaşananlar, dizinin hayranlarını heyecanlandırdı. Yeni sezon tanıtımına ise , Karaçay Köşkü'ne gelen yüzü görünmeyen bir kişi damga vurdu. Peki, Zalim İstanbul 2. sezonunda neler olacak? Nedim yürüyecek mi? İşte, Zalim İstanbul'la ilgili merak edilen detaylar.

ZALİM İSTANBUL YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Zalim İstanbul'un başlayacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak dizinin eylül ayının ikinci haftası Kanal D ekranlarında başlaması bekleniyor.

ZALİM İSTANBUL 9. BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Zalim İstanbul'un sezon finalinde Ceren, Nedim'in sakat halinden korktuğu için gece kollarını bağlar. Bu kendisi için aldığı bir önlemdir; fakat, Cemre'nin karar vermesine neden olur. Nedim'in düğün gecesi Cemre onunla konuşmak için odaya girer. Çok üzgündür. Bu sırada Nedim'in kollarındaki ip izlerini görür. Ceren'in yaptığını onaylayan Nedim'in gözlerine bakar ve cesurca bir karar alır. Bu kararını ona da söyler. Nedim'den olur tepkisi geldiğinde harekete geçer. Nedim'i köşkten kaçırır. Gemiye binen Cemre ve Nedim mutluluğa doğru yol alırlar...

 

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