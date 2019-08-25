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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.08.2019 - 20:34, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? İşte, yeni sezon tanıtım fotoğrafları

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Zalim İstanbul ne zaman başlayacak? İşte, yeni sezon tanıtım fotoğrafları

Kanal D ekranlarında izleyenleri ekran başına toplayan Zalim istanbul'un yeni sezonu için geri sayım başladı. Dizinin hayranları, heyecanlı bir finalle sezonu kapatan Zalim İstanbul 2. sezonu için sabırsızlanarak yeni bölümlerin yayınlanacağı tarihi sorguluyor. Peki, Zalim İstanbul yeni sezon ne zaman başlayacak? Zalim İstanbul'un 2. sezonunda neler yaşanacak? İşte, diziyle ilgili merak edilen bilgiler.

Cevdet Mercan’ın yönetmen koltuğunda oturduğu Zalim istanbul'un 2. sezon tanıtım fotoğrafları yayınlandı. Yeni sezona ait görüntülerin gelmesi, seyircileri heyecanlandırarak, 2. sezona ait araştırmalarını hızlandırdı. İlgiyle izlenen Zalim İstanbul'un sezon finalinde, Ceren'in hamile olduğu ortaya çıkmış, Karaçay köşkünde yeni bir kriz yaşanmıştı. Peki Zalim İstanbul'un yeni bölümleri ne zaman yayınlanacak? İşte, Zalim İstanbul'un yeni sezon tarihine ilişkin bilgiler.

YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in gibi isimlerin yer aldığı Zalim İstanbul'un yeni sezon başlangıç tarihi ile ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Fakat dizi, Eylül ayında 10’uncu bölümüyle kaldığı yerden ekrana gelmeye devam edecek. Zalim İstanbul’un, sezon finali heyecan dorukta bitmiş; Karaçay Köşkü’nde fırtınalar esmişti. Firar eden Nedim ve Cemre’nin akıbeti ne olacak? Köşkteki sırlar ne zaman ortaya çıkacak? Merak edilen tüm bu sorular yeni sezonda yanıt bulacak. 

ZALİM İSTANBU'UN 2. SEZONUNDA İLK GÖRÜNTÜLER

 

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