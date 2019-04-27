Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Seher ne karar verecek?
Zalim İstanbul 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının iddialı yeni dizisi Zalim İstanbul’un yeni bölümünde Cemre ve Cenk arasındaki gerginlik büyüyor. Peki, Cemre ve Cenk'in arasında neler olacak? İşte, Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanları ve kısa özeti…
Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Zalim İstanbul yeni bölümüyle 29 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, yeni bölümde neler olacak?
YENİ BÖLÜM ÖZETİ
Cenk'in Cemre'yi öptüğünü söylemesinin ardından işler çığırından çıkar. Şeniz, oğluna bunun sadece bir yalan olduğunu söylemesini tembihler. Fakat Cenk bunu reddederek babasına yalan söylemeyeceğini belirtir. Ceren'in ise konuyla ilgili farklı planları vardır. Öte yandan Cemre kendini ailesine de açıklamak durumunda kalır. Olayı duyan Civan çok sinirlenir ve ablasına çıkışır. Seher çocuklarını ayırmaya çalışırken, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Zira Cemre Civan'a karışmaması gerektiğini haykırır. Yılmaz ailesi sorunu kendi aralarında çözmeye çalışırken onları dinleyen Cenk dayanamaz ve Civan ile karşı karşıya gelir.
Agah ise planlarında en başa dönmüştür. Seher'e artık bir karar vermesi gerektiğini söyler. Seher ne karar verecek?
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