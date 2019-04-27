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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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27.04.2019 - 09:50, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Seher ne karar verecek?

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Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı - Seher ne karar verecek?

Zalim İstanbul 5. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarının iddialı yeni dizisi Zalim İstanbul’un yeni bölümünde Cemre ve Cenk arasındaki gerginlik büyüyor. Peki, Cemre ve Cenk'in arasında neler olacak? İşte, Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanları ve kısa özeti…

Zalim İstanbul dizisinin yeni bölüm fragmanları izleyicilerle buluştu. Ekran macerasında dört haftayı geride bırakan Zalim İstanbul yeni bölümüyle 29 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00'de Kanal D ekranlarında yayınlanacak. Peki, yeni bölümde neler olacak?

YENİ BÖLÜM ÖZETİ

Cenk'in Cemre'yi öptüğünü söylemesinin ardından işler çığırından çıkar. Şeniz, oğluna bunun sadece bir yalan olduğunu söylemesini tembihler. Fakat Cenk bunu reddederek babasına yalan söylemeyeceğini belirtir. Ceren'in ise konuyla ilgili farklı planları vardır. Öte yandan Cemre kendini ailesine de açıklamak durumunda kalır. Olayı duyan Civan çok sinirlenir ve ablasına çıkışır. Seher çocuklarını ayırmaya çalışırken, hiç beklemediği bir tepkiyle karşılaşır. Zira Cemre Civan'a karışmaması gerektiğini haykırır. Yılmaz ailesi sorunu kendi aralarında çözmeye çalışırken onları dinleyen Cenk dayanamaz ve Civan ile karşı karşıya gelir.

Agah ise planlarında en başa dönmüştür. Seher'e artık bir karar vermesi gerektiğini söyler. Seher ne karar verecek?


 

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