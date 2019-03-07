Zalim İstanbul dizisinin ilk tanıtımı yayınlandı! Oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D ekranlarının yeni dizisi Zalim İstanbul’dan ilk görüntüler geldi. Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesini konu alan Zalim İstanbul’un oyuncu kadrosunda ekran dünyasının başarılı isimleri yer alıyor. İşte, Zalim İstanbul’un ilk tanıtım fragmanı ve oyuncu kadrosuna ilişkin bilgiler
Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı Zalim İstanbul yakında Kanal D'de!
Kanal D’nin, yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği yeni dizisi “Zalim İstanbul” yakında izleyicisi ile buluşacak.
Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir var olma mücadelesinin ekrana geleceği Zalim İstanbul’da; üç çocuğu ile Antakya’da yaşayan Seher’in, lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.
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