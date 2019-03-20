Zalim İstanbul dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Tanıtım fragmanları ekranlarda dönmeye devam eden Zalim İstanbul dizisi sahneleri ve oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Usta oyuncular Fikret Kuşkan ve Deniz Uğur’un da başrollerini paylaştığı Zalim İstanbul’un kadrosunda birçok ünlü isim yer alıyor. Peki, Zalim İstanbul dizisi ne zaman başlayacak, oyuncu kadrosunda kimler var?
Kanal D'de yakında izleyicisi ile buluşacak olan Zalim İstanbul dizisinin detayları ortaya çıktı. yapımını Avşar Film’in, yapımcılığını Şükrü Avşar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan’ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındıran bir ailenin öyküsünü anlatıyor. İşte, dizinin oyuncu kadrosu ve konusuna dair detaylı bilgi.
ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN OYUNCU KADROSU
Başrollerinde; Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek’in yer aldığı dizi, Antakya’dan İstanbul’a uzanan bir yolculuğu ekrana getirecek.
ZALİM İSTANBUL DİZİSİNİN KONUSU
Antakya’da üç çocuğu ve kayınvalidesi ile yaşayan Seher’in (Deniz Uğur); lojistik sektörünün devleri arasında yer alan ve aynı zamanda memleketlileri olan Agah Karaçay (Fikret Kuşkan) ve ailesi ile yollarının kesişmesi herkesi yeni bir sınava sokacak.
Karaçayların dışarıdan görünen güçlü, ihtişamlı ve renkli yaşamı, sanılanın aksine tehlikeli sırlar barındırırken; Seher’in ailesi ile Karaçay Köşkü’ne adım atmasıyla yaşanacaklar, iki aileyi de temelden sarsacak.
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