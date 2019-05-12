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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Televizyon
12.05.2019 - 19:21, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren, Şeniz'in oyununa geliyor!

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Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren, Şeniz'in oyununa geliyor!

Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 13 Mayıs Pazartesi ekranlara gelecek 7. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragman yayınlandı. İlgiyle izlenecek dizinin yeni bölümünde, Ceren'in hamile olduğunu öğrenen Şeniz bu durumdan kurtulmak için plan yapar. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in rol aldığı Zalim İstanbul, bu hafta 7. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa süre kala, yeni bölüme dair kesitler içeren fragman yayınlandı. İşte, Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...

Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul'un bu haftaki 7. bölümünde; Ceren, Şeniz’in desteği ile hayallerine dalarken yaşadıkları, gerçeği en acı şekilde yüzüne vurur. Cemre ve Cenk travmatik itirafın ağırlığını yaşarken, Agah ve Seher’in baskını ile neye uğradıklarını şaşırırlar. Agah ve Seher yüzleşmekten korktukları karşılaşmanın ortasına düşerler. Cemre içine düştüğü çıkmaz nedeni ile Cenk’i suçlarken. Cenk durumun ciddiyetinin farkında değildir.

Şeniz kusursuz işleyen planı sayesinde Ceren’e hayatının şokunu yaşatacaktır. Öte yandan Cemre, Nedim’in gerileyişinin peşini bırakmaya niyetli değildir, bunun için attığı adımlarla en tehlikeli düşmanını açıkça karşısına alacaktır. Tüm bunların yanında Agah’ı huzursuz eden bir mektup Karaçay Köşkü için diken üstünde günleri işaret eder.

 

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