Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı yayınlandı | Ceren, Şeniz'in oyununa geliyor!
Kanal D'nin sevilen dizisi Zalim İstanbul’un 13 Mayıs Pazartesi ekranlara gelecek 7. bölümü öncesi, yeni bölümden ipuçları veren fragman yayınlandı. İlgiyle izlenecek dizinin yeni bölümünde, Ceren'in hamile olduğunu öğrenen Şeniz bu durumdan kurtulmak için plan yapar. Peki, Zalim İstanbul'un yeni bölümünde başka neler olacak?
Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in rol aldığı Zalim İstanbul, bu hafta 7. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa süre kala, yeni bölüme dair kesitler içeren fragman yayınlandı. İşte, Zalim İstanbul 7. bölüm fragmanı ve yeni bölümün kısa özeti...
Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul'un bu haftaki 7. bölümünde; Ceren, Şeniz’in desteği ile hayallerine dalarken yaşadıkları, gerçeği en acı şekilde yüzüne vurur. Cemre ve Cenk travmatik itirafın ağırlığını yaşarken, Agah ve Seher’in baskını ile neye uğradıklarını şaşırırlar. Agah ve Seher yüzleşmekten korktukları karşılaşmanın ortasına düşerler. Cemre içine düştüğü çıkmaz nedeni ile Cenk’i suçlarken. Cenk durumun ciddiyetinin farkında değildir.
Şeniz kusursuz işleyen planı sayesinde Ceren’e hayatının şokunu yaşatacaktır. Öte yandan Cemre, Nedim’in gerileyişinin peşini bırakmaya niyetli değildir, bunun için attığı adımlarla en tehlikeli düşmanını açıkça karşısına alacaktır. Tüm bunların yanında Agah’ı huzursuz eden bir mektup Karaçay Köşkü için diken üstünde günleri işaret eder.
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