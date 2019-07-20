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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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20.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Zalim İstanbul 6 ülkede yayınlanacak

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Zalim İstanbul 6 ülkede yayınlanacak

Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Berker Güven ve Ozan Dolunay gibi ünlü oyuncuların yer aldığı ‘Zalim İstanbul’ artık 6 ülkede birden ekrana gelecek.

KANAL D’nin sevilen dizisi “Zalim İstanbul”, artık yurtdışında da izleyiciyle buluşacak. Kanal D International, dizinin ilk lisans satışını Kanal D Romanya’ya gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı, öykü ve senaryosu Sırma Yanık’a ait olan, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Berker Güven, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Bahar Şahin, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Sera Kutlubey’in yer aldığı dizi, gelecek aylarda Romanya ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere 6 ülkede ekrana gelecek.

ÖNCELİĞİMİZ CAST OLMADI

Konuyla ilgili açıklama yapan Kanal D Romanya İçerik Üretim Müdürü Ilcnur Agop, “Önceliğimiz hiçbir zaman cast olmadı. Biz değişik hikâyeler ve eşi benzeri olmayan içeriklerle uluslararası başarı yakalayacak dizileri yayınlamayı tercih ediyoruz” dedi.

Kanal D International CEE Bölgesi Satış Yöneticisi Ekin Koyuncu ise şöyle konuştu: “Zalim İstanbul yapıcısından yönetmenine, senaryo yazarından oyuncularına dizi sektörünün birçok tanınmış ismini içinde barındıran bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, izleyiciye insanlığın içinde bulunduğu ikilemi ve bu ikilemin ardında yatan içgüdü ve ihtiyaçları güçlü bir anlatımla aktarıyor. Ve biz de bu başarıyı yurtdışına taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”

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