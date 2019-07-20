Zalim İstanbul 6 ülkede yayınlanacak
Oyuncu kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Berker Güven ve Ozan Dolunay gibi ünlü oyuncuların yer aldığı ‘Zalim İstanbul’ artık 6 ülkede birden ekrana gelecek.
KANAL D’nin sevilen dizisi “Zalim İstanbul”, artık yurtdışında da izleyiciyle buluşacak. Kanal D International, dizinin ilk lisans satışını Kanal D Romanya’ya gerçekleştirdi. Yönetmenliğini Cevdet Mercan’ın yaptığı, öykü ve senaryosu Sırma Yanık’a ait olan, kadrosunda Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Berker Güven, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Bahar Şahin, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Sera Kutlubey’in yer aldığı dizi, gelecek aylarda Romanya ve Kuzey Makedonya başta olmak üzere 6 ülkede ekrana gelecek.
ÖNCELİĞİMİZ CAST OLMADI
Konuyla ilgili açıklama yapan Kanal D Romanya İçerik Üretim Müdürü Ilcnur Agop, “Önceliğimiz hiçbir zaman cast olmadı. Biz değişik hikâyeler ve eşi benzeri olmayan içeriklerle uluslararası başarı yakalayacak dizileri yayınlamayı tercih ediyoruz” dedi.
Kanal D International CEE Bölgesi Satış Yöneticisi Ekin Koyuncu ise şöyle konuştu: “Zalim İstanbul yapıcısından yönetmenine, senaryo yazarından oyuncularına dizi sektörünün birçok tanınmış ismini içinde barındıran bir ekipten oluşuyor. Bu ekip, izleyiciye insanlığın içinde bulunduğu ikilemi ve bu ikilemin ardında yatan içgüdü ve ihtiyaçları güçlü bir anlatımla aktarıyor. Ve biz de bu başarıyı yurtdışına taşımaktan büyük mutluluk duyuyoruz.”
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