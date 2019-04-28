Zalim İstanbul 5. bölüm 2. fragmanı yayınlandı | Agah, Nedim'in yaşadıklarına şahit oluyor!

Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay, Ozan Dolunay, Simay Barlas, Berker Güven, Bahar Şahin, Sera Kutlubey, İdris Nebi Taşkan, Ayşen Sezerel ve Gamze Demirbilek'in rol aldığı Zalim İstanbul, bu hafta 5. bölümüyle ekranlarda olacak. Sevilen dizinin yeni bölümüne kısa süre kala, yeni bölüme dair kesitler içeren 2. fragman yayınlandı. İşte, Zalim İstanbul 5. bölüm fragmanları ve yeni bölümün kısa özeti...

Yönetmen koltuğunda Cevdet Mercan'ın oturduğu, öykü ve senaryosunu Sırma Yanık’ın kaleme aldığı Zalim İstanbul'un bu haftaki 5. bölümünde;

Cemre, Agah’tan beklemediği bir tepki alınca öfkesi giderek katlanır. Nedim kontrol edilemez bir hale gelir. Cenk ise, annesine karşı Cemre’yi koruma içgüdüsüyle hareket eder, anne oğul ilk kez karşı karşıyadır.

Ceren kendi tabirleriyle velinimetinin varlığına güvenerek hareket ederken bu kez kötülüğünü Nedim’e sıçratmıştır. Yaptığı şeyin sonucu ise, Nedim ve Cenk için akıl almaz olur. Şeniz, yaşananlar karşısında ilk kez güçsüzdür. Ceren, öğrendiklerinin hırsı ile Civan’ı, Cemre’nin üzerine salar.

Cenk’in sorumsuzluklarından bıkan Agah oğlunu yola getirmek için onun elini kolunu bağlar. Ceren, elindeki bombayla sakin kalmayı başaramazken Agah, çözümlerinin tükendiği bir anda Seher’i şok edecek bir pazarlıkla gelir. Cenk ise, kulağında Şeniz’in sesi herkesin yüreğini ağzına getirecek hiç beklenmedik bir hamle yapacaktır.

SON BÖLÜMDE NELER OLMUŞTU?

Civan, kısa yoldan para kazanmak için girdiği kuryelik görevinde kendisine kurulan tuzak sonucu hapsi boylar. Aracında ve kurye olarak götüreceği hediye kutusunun içinden çıkan uyuşturucu onu cezaevine sokar. Asıl amaç Agah'ı vurmaktır. Civan'ın sorgusunda Agah Karaçay'ın ismini vermesini istediklerinde onurlu davranır ve kendini kurtaracak bu yalana ortak olmaz...

Şeniz, bu durumu lehine çevirir. Eline geçen kozu iyi kullanmak ister. Cemre'nin, Nedim üzerindeki olumlu etkisini de kıracak bir karar verir. Seher ve ailesini köşkten kovar. Agah'a da kendileri ayrıldıklarını söyler. Fakat, tahmin edemediği bir şey vardır. Nedim, artık konuşma sıkıntısı çekmiyordur. Amcası Agah'a, kendi istekleri ile köşkten ayrılmadıklarını itiraf eder...

Ceren ise, amacına ulaşmıştır. Gebelik testi sonucunda hamile olduğu kesinleşir. Bu durumu ilk olarak babaannesi Neriman ile paylaşır...