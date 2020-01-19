Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanları yayınlandı! Yeni bölümde neler?

Kanal D'nin pazartesi akşamına damgasını vuran dizisi Zalim İstanbul'da heyecan 27. bölümle devam ediyor. Bu hafta ekranlara gelecek 27. bölümden ikinci fragman diziseverlerle paylaşıldı. İşte, Zalim İstanbul 27. bölüm fragmanları ve kısa özeti...

Zalim İstanbul yeni bölümüyle 20 Ocak Pazartesi günü saat 20.00'de Kanal D'de de olacak. Zalim İstanbul'un bu haftaki yeni bölümünde;

Agah’a açılan kapılar Şeniz için sonun başlangıcı olur. Şeniz köşkten kapı dışarı edildiğinde dahi, Agah’ın öfkesi dinmek bilmez. Damla annesi için anlatılanlara inanmak istemez ve babasını da karşısına alarak annesinin peşinden gider. Agâh bundan sonra köşkte kendi adaletini sağlayacaktır.

Cenk, olanların şokunu üstünden atamamışken babasını karşısında bulur. Agah’ın, Cemre ile yaptığı konuşma ise üçünü de sarsacaktır. Şeniz hatalarının bedelini öderken çaresizlik onu son noktasına taşıyacaktır.