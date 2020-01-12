Zalim İstanbul 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Yeni bölümde geçmişin sırrı açığa mı çıkıyor?

Sevilen dizi Zalim İstanbul 13 Ocak Pazartesi akşamı yeni bölümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Dizinin yeni bölümüne dair ipuçlarını verdiği fragmana Ceren'in eline koz olarak kullanabileceği Nedim'in ses kaydının geçmesi damga vurdu. İşte, Zalim İstanbul'un merakla beklenen yeni bölüm fragmanı.

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Cenk’in itirafı köşkün altını üstüne getirecek yolun başlangıcıdır. Bu itiraf Agâh’ı yıkarken, Cenk yaptıklarının cezasını kendisine kesecektir. Herkesin korku dolu bakışları arasında silahı başına dayayan Cenk geçmişiyle hesaplaşmanın bedelini ağır ödeyecektir.

Agâh oğlunun yaptığının altında ezilirken Nedim amcasının yamacından ayrılamaz. Cemre ise artık geçmişi silmeleri ve geleceğe adım atmaları için Cenk ve Nedim’in ellerini birleştirmeye kararlıdır.

Şeniz yaşananların şokunu üstünden atamadan Ceren eline geçirdiği kayıtla karşısına çıkacaktır. Şeniz’ in tüm kaleleri yıkılırken, Agâh eline geçirdiği ipin ucunu çekmeye kararlıdır. Agâh ipin ucunu yakaladığında ise öfkesi sınır tanımayacaktır.